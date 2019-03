Meier auf dem Weg zum Schweizer NHL-Rekord – Niederreiter und Fiala mit wichtigen Assists

Lugano muss in die Ferien – Ambri lässt Valascia beben – McSorleys Trick geht in die Hose

Unterschiedliche Gefühlslage im Tessin! Während Ambri den ersten Playoffsieg seit 13 Jahren feiert und damit im Rennen bleibt, schickt Zug den HC Lugano mit dem vierten Sieg in Serie in die Ferien. Der entscheidende Treffer fällt in der 96. Minute.

Servette verspielt seine vielversprechende Ausgangslage in der Serie gegen Bern bereits wieder. Servette verlor in der ausverkauften Les-Vernets-Halle 1:2. Damit steht es in dieser Serie 2:2.

In den letzten beiden Partien verspielte der Schlittschuhclub Bern gegen Servette im dritten Abschnitt jeweils eine 2:0-Führung. Ein drittes Mal liessen sich die Berner nicht mehr düpieren. Aber ganz rund lief aus Berner Sicht der Finish trotzdem nicht. …