Saure-Gurken-Bier und Espresso-O-Saft – nun sind TikTok-DRINKS an der Reihe ... leider

Jetzt wird getrunken! Nur nicht das, worauf man normalerweise Lust hätte. Heute stehen nämlich nun TikTok-Drinks an!

Naja, immerhin keine Trauben-Brie-Pasta. Oder Banana Peel Bacon oder sonstigen Schabernack. Echt jetzt imfall – zum Teil sind TikTok-Kochtrends eine Zumutung.

Heute aber soll's leichtfüssiger werden. Hier kommen ein paar Drink-Tipps ... via unser aller TikTok-Koryphäe Emily! Und was, tja waseli was, trinken echt unsere TikTok-Kids, wenn sie nicht gerade Brot aus Glace machen oder Kartoffelstock aus Pommes-Chips? Die Antwort: das hier ...

Espresso & Orange Juice

Pickle Beer

Strawberry Shortcake Shot

Chocolate Cake Shot

Espresso & Orange Juice? Hmm ... Espresso Martini, ja. Und ich habe mir letzthin ein Katergetränk namens The Daywalker kredenzt, das aus einem Espresso-Shot, mexikanischer Coca-Cola und Angostura Bitters bestand – ordentlich fein. Das hier aber?

Pickle Beer? Den Pickleback kenne ich. Das ist ein Whiskey-Shot mit Pickle Brine Chaser, also ein Shot Essig aus dem Essiggurken-Einmachglas. Ungewöhnlich, aber nicht per se eklig. Analog gibt es auch den Pickle Martini, der wie ein Dirty Martini ist, aber mit einem Schuss Essiggurkenwasser statt Olivenwasser. Wie gesagt, nicht gerade mein Ding, aber nicht komplett grusig, ... weshalb ich mich diesem Pickle Beer hier einigermassen positiv gegenüberstelle.

Strawberry Shortcake Shot ist wohl einer dieser Drinks, die unseren Geschmackssinn überlisten sollen. Ergo, das Resultat schmeckt nach etwas, das nicht auf der Zutatenliste ist. Genau wie der sattsam bekannte Chocolate Cake Shot (auch bekannt als Birthday Cake Shot), der nach Schoggikuchen schmecken soll, obwohl seine Zutaten Wodka, Frangelico und Zitrone sind ...

... aber hey – SEHT DOCH SELBST:

Die nächste Runde Strawberry Shortcake Shots geht auf mich!

