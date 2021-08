Video: watson/Oliver Baroni, Tallulah Baroni, Emily Engkent

Ein Brot backen mit nur zwei Zutaten. Eine davon ist Glace. Kein Scherz

In unserer neusten TikTok-Kochchallenge muss Baroni Brot backen. Brot aus Glace, versteht sich.

Juhui! Ein neuer Tag, ein neues Email von Emily:

«Ich bin wirklich neugierig, ob das hier tatsächlich funktioniert. Film' deine Reaktion!»

Für Emily-Verhältnisse ein fast schon peppiger Tonfall! Hey, ich bekomme gar noch ein «LG Emily». Schön! Nun was, was echt, bekomme ich dieses Mal für eine Challenge?

Oha.

«You have been eating your ice cream wrong!», so der einleitende Satz des Videos (das ihr übrigens HIER direkt auf TikTok schauen könnt). Na das ist wieder mal eine sehr, sehr gewagte Behauptung! Und wie also, liebe Ashley Dawn (so heisst die liebe Frau TikTokerin), wäre die deiner Ansicht nach richtige Art?

Als Brot.

Ice Cream Bread.

Immerhin hat das Rezept lediglich zwei Zutaten. Probieren wir's also aus!

Und zwar so:

Zutaten:

300g Glace

(Sorte nach Belieben – wir haben Schokoeis benutzt)



(Sorte nach Belieben – wir haben Schokoeis benutzt) 100g self raising flour

bzw.

100g Weissmehl mit 1,5 TL Backpulver und 0,25 TL Salz gemischt



Zubereitung:

Ofen auf 180° vorheizen.

Glace und Mehl gut vermischen. In eine Ofenfeste Backform geben. Ca. 35 Minuten im Ofen backen.

Und? Wie war's?

Wer nun meint, die Geschmacksvorlieben vom verbohrten grumpy old man Baroni seien für die TikTok-Generation irrelevant, dem sage ich: Selbst die Zielgruppe musste konstatieren. Und mit Zielgruppe meine ich das TikTok-konforme Expertenteam bestehend aus meiner 13-jährigen Tochter und ihrer BFF (wie bereits damals bei der Bubble-Tea-Untersuchung).

Aber eben – schaut selbst:

