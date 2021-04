Videos

Spass

Tik-Tok-Hack: Mit Pommes Chips Kartoffelstock zubereiten? Geht das?



Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

WAAAAS? Kartoffelstock aus Pommes Chips?? Okay, okay, ich probier's 🙄

Hey – nicht meine Idee. Emily fand, ich müsse das unbedingt nachkochen. Thanks, Emily. Danke für nichts.

«DO NOT OPEN THE LINK UNTIL YOU ARE RECORDING YOUR REACTION.»

So stand's in Emily's Mail an mich. Uff – das kann nichts Gutes verheissen.

«And do not watch any other videos about it afterwards!»

Okay, okay, schon gut. Ich klicke auf den Link und dort steht:

«signature cheesey mashed potatoes»

Oh. Extrem schlimm hört sich das nun nicht an (es hätte auch «Sprite Pie» stehen können). Schauen wir mal doch rein!

Ooooooooookay ... immerhin: Komplett angewidert bin ich nicht. So absurd dieses Rezept erscheint – eigentlich spricht rein technisch nichts dagegen, dass dies durchaus geniessbar sein könnte. Stocki aus dem Beutel ist in der Zubereitung ja auch nicht gerade anmächelig.

Wie's geworden ist? So:

Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Spoiler: Es schmeckt nach Kinderfood. Zum Glück verwendete ich Harissa statt Paprika, so bekam es immerhin ein wenig Würze. Aber richtig tasty wurde es trotzdem nicht. Und: Liebe Betty Bossi, dein Tex Mex Mix schmeckt nach NICHTS! Ein wahres Wunder, wie man es geschafft hat, ein käseartiges Produkt zu erschaffen, das komplett geschmacksfrei ist! Niemand behauptet, diese zugegebenermassen trashige Zutat müsse edelsten gereiften Bergkäse o.Ä. enthalten, doch das entsprechende Produkt aus dem durchschnittlichen Ami-Supermarkt schmeckt immerhin nach ... etwas.

Item – Signature Cheesey Mashed Potatoes ... lohnen sich nicht (ausser, ihr kommt spätnachts betrunken nach Hause, vielleicht. Aber auch dann wäre Stocki besser). Schade. Komm' jetzt, TikTok, du kannst das besser!

Notengebung bisher:

#TikTokWrapHack: 5

#TikTokFetaPasta: 4

Sprite Pie – 3

Signature Cheesey Mashed Potatoes – 3

(Noten entsprechend den Schweizer Schulnoten; 6=sehr gut, 4=genügend; 1=sehr schlecht)

Mehr TikTok-Rezepte

Nur für Mutige: Sprite Pie. Doch, das hast du richtig gelesen. Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Hier die berühmt-berüchtigte #TikTokFetaPasta Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

