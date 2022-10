Video: watson/een

Laut TikTok kann man mit einer einzigen Zutat Crèpes machen ... «Crappy Crêpes», wohl

Es hätte das kürzeste TikTok-Challenge-Video ever werden sollen. Stattdessen wurde es ein aufwendiges Fünf-Phasen-Experiment. Mit mehr als fragwürdigem Ausgang.

«Willst du es ausprobieren?»

Wieder einmal flatterte E-Mail von Emily rein. Diesmal mit einem ultrakurzen TikTok-Video, auf das ich nur noch einsilbig antworten kann: «Wow.»

Emily darauf:

«Don't look up instructions. It's funnier if you fail a bit.»

AHA – ertappt! Hier spricht eine im Reality-TV versierte Filmerin. Vielleicht nicht gerade Scripted Reality, aber doch eine Vorgabe im Voraus. Soso. Obwohl: Gross was zu recherchieren, gibt es gar nicht. Es hat ja nur eine einzige Zutat:

HIER geht's zum TikTok-Video. geht's zum TikTok-Video. screenshots: tiktok

Es handelt sich um die 1 ingredient viral crêpe, die 1-Zutat-Crêpe. Etwas Milch. Eine beschichtete Bratpfanne. Basta. Und im Video rät uns die Dame, die Milch «erst auf grosser, dann auf kleiner Flamme» kochen zu lassen.

Was kann da schon schiefgehen? Das wird das kürzeste TikTok-Challenge-Video der gesamten Serie!

Tja.

Video: watson/een

Wie ihr unschwer erkennen könnt, konnte sehr wohl einiges schiefgehen. Und zwar ordentlich. Egal, wie wir's versuchten – mit Past-Milch, mit UHT-Milch, mit heisser oder weniger heisser Pfanne, mit grosser oder kleiner Pfanne –, ES WAR EIN SCHLAMASSEL!

Und im Nachhinein habe ich weitere Rezepte dazu recherchiert. Beim einen war von 10 Minuten, beim anderen von 15 Minuten (!) die Rede, während denen die Crêpe nach dem Aufkochen dann auf kleiner Flamme sein muss. Hmm. Okay, so lange haben wir nicht gewartet.

Womit wir einmal mehr beim Fazit wären: Wieder mal ein TikTok-Gimmick, der keinen Sinn ergibt. In 10-15 Minuten hätte man längst die Zutaten für einen üblichen Crêpe-Teig gemixt und einen ganzen Berg perfekter Crêpes hinbekommen. Vielleicht (weil da von «one of the best restaurants in the world» die Rede ist) ist diese Methode im Kontext einer Restaurantküche praktisch, da man zehn Minuten lang die Pfanne vergessen darf und sich anderen Aufgaben widmen kann? Item – jedenfalls empfehle ich die folgenden, viel besseren Crêpe- und Pfannkuchen-Rezepte (die klappen nämlich auch):

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,3

Nope, sieht nicht gut aus, liebes TikTok.