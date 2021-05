Videos

TikTok-Rezept: «Bratspeck» aus Bananenschalen – geht das?



«Speck» aus Bananenschalen ... WAS SOLL NUN DAS SCHON WIEDER?

TikTok-Terror und kein Ende: Emily fand, ich müsse das unbedingt nachkochen. Thanks, Emily. Danke für nichts.

Kurze Frage zum Anfang:

«Bratspeck» aus Bananenschalen – geht das? No way. Ach wieso nicht? Könnte noch fein sein.

Ach, seht selbst:

Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Eigentlich hatte Frau Engkent mir schon die neuste TikTok-Challenge geschickt, doch ehe ich den Link öffnen konnte, flatterte bereits die nächste Email in die Inbox:

«WAIT, I HAVE SOMETHING BETTER!»

Capslock-Emily meint es scheinbar ernst, denn zu sehen gibt's das hier:

Banana Peel Bacon.

Bananenschalen-Bratspeck.

What a time to be alive.

Okay, immerhin ist dieses Rezept schnell ausprobiert.

Zutaten:

4 EL Soyasauce

2 EL Ahornsirup

1 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Paprika

frische, reife Bananen, die Schalen schön gelb und bereits etwas gefleckt

etwas Öl zum Braten

Zubereitung:

Soyasauce, Ahornsirup, Knoblauch und Paprika untermischen.

Bananen schälen. Bananenschalen in einzelne Streifen trennen; Spitzen abschneiden. Schaleninnenseite mit einem Messer etwas abschaben. Schalen in die Marinade geben, zirka 30 Minuten marinieren lassen.

In einer beschichteten Bratpfanne etwas Öl erhitzen. Bananenschalen abtropfen lassen und in der Pfanne bei mittelhoher Hitze braten, wie man das mit Speck machen würde. Dabei ein paar Mal wenden, sodass beide Seiten knusprig werden.

Analog zu den Bananen, die tagelang nicht die gewünschte Reife erreichen und dann innert Nullkommanix schwarz und faul werden, verhält es sich beim Anbraten der marinierten Bananenschalen: Lange bleiben sie lampig, ... bis man sich versieht und sie urplötzlich verbrannt sind. Also: Vorsicht beim Braten!

Bananenschalen auf etwas Küchenpapier abtropfen lassen; sofort geniessen.

Und? Fazit?

Folgendes gilt festzustellen:

Es schmeckt nicht nach Banane.

Es schmeckt nicht nach Bananenschale (zum Glück).

Es schmeckt aber auch nicht nach Speck.

Es schmeckt nach verbranntem Zucker und Salz.

Banana Peel Bacon ist ein Humbug. Bananenschalen verwendet man besser für ihren eigentlichen, seit Jahrhunderten erfolgreich erprobten Zweck: Auf dem Boden liegen lassen, damit in alten Stummfilmen Leute darauf ausrutschen.

Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Und hier die Videos dazu:

Popcorn-Salat. Doch, du hast richtig gelesen. Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Nur für Mutige: Sprite Pie. Doch, das hast du richtig gelesen. Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Hier die berühmt-berüchtigte #TikTokFetaPasta Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Kartoffelstock aus Pommes Chips?? Okay, okay, ich probier's 🙄 Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

