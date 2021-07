Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Ganze Knoblauchzehen in Chilisauce 😲– ich habe die neuste TikTok-Challenge ausprobiert

Widerstand ist zwecklos. In unserer neusten TikTok-Kochchallenge muss Baroni ganze Knoblauchzehen essen. Ganze Knoblauchzehen in Sriracha getaucht, versteht sich.

«Bitte dieses Mal nicht ‹TikTok-Terror und kein Ende› sagen!»

(Emily erfreut mich wieder mal mit einem E-Mail.)

«Den Frito Pie hast du sogar genossen.»

Das stimmt. Bisher war's das beste Rezept dieser Reihe (ich verlink' mal das Video unten ...).

«Das hier geht nicht so lang zu ‹kochen›. Und ist perfekt für Quarantäne.»

Ja. Quarantäne. Denn obwohl ich vollständig geimpft bin und insgesamt 4 Covid-Tests benötigte, um nach Grossbritannien einzureisen und dort die 10-tägige Quarantäne auf 5 Tage zu verkürzen und dann nochmals 1 Test benötigte, um in die Schweiz einzureisen, muss ich hier wieder in die Quarantäne. Wegen der damn deadly Delta-Variante, versteht sich. Beziehungsweise wegen Boris bloody Johnsons Unfähigkeit, früh genug Massnahmen zu ergreifen, ABER ICH SCHWEIFE AB. Wo waren wir? Ach ja – TikTok-Koch-Video:

Wow. In besagtem Clip (HIER schauen), sieht man, wie eine gewisse Lalalelu erst den Essig eines Knoblauchkonservenglases ableert, danach ordentlich Sriracha, gefolgt von Chiliflocken und Thymian, beifügt. «So fein! Ich esse meistens den Inhalt des ganzen Glases in einem Zug», meint sie. Der Clip ist ein Viral-Hit – hunderte weitere TikToker haben's ausprobiert und darauf reagiert.

Okay meine Neugierde ist schon mal geweckt, denn das sind alles Zutaten, die ich a) liebe und b) sehr oft benutze. Und das 100-Zehen-Knoblauch-Curry habe ich damals auch locker weggesteckt.

So geht's:

Nachdem ich drei verschiedene Coops Cööper Coopen Coop-Filialen, drei Migros, zwei Denner und ein Spar auf der Suche nach der Knoblauch-Essigkonserve abgeklappert hatte (erst bei Letzterem wurde ich fündig), konnte es losgehen!



1 Gläschen eingelegte Knoblauchzehen öffnen, Essig ableeren (und aufbewahren, denn damit kann man Salatsaucen zubereiten)

Sriracha beigeben (Handgelenk mal Pi – wie die Dame im TikTok-Video sagt, «like, a lot» – ordentlich viel)

1 TL Chili-Flocken und 1/2 TL Thymian dazugeben

Deckel aufsetzen und das Glas gut schütteln. ESSEN.

Und? Fazit?

WISST IHR WAS – es ist ordentlich fein! Der Essiggeschmack ist dominanter, als man erwarten würde, doch die Balance zwischen sauer, scharf, Knoblauch und Thymian ist sehr geil. Ja, geil – dafür passt dieses Adjektiv nun mal am besten.

Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

«Ich esse meistens das ganze Glas in einem Zug», sagt Frau Lalalelu, «und es ist erst noch gesund». Jap, die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Knoblauch und Chili sind in der Tat bekannt. Was den gesamten Inhalt des Glases in einem Zug Vertilgen betrifft, ... nun ja. Sagen wir mal, ich könnte es vermutlich. Will ich das aber?

Stattdessen habe 1-2 EL dieser Sriracha-Knobläucher (ist das die korrekte Pluralform? Schade falls nicht, denn es hört sich cool an) grob gehackt, etwas Feta zerbröselt und damit Rühreier gekocht. Ziemlich fein.

Bild: watson/obi

Bild: watson/obi

In einem Sandwich, in einem Salat, als Beigabe für Ramen, Fried Rice etc. kann ich mir's auch vorstellen. Keine Frage, das Gläschen wird aufgebraucht!

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Und hier die Videos dazu:

