Videos

Leben

TikTok-Hack Popcorn-Salat ... POPCORN SALAT? Geht das?



Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Heute kochen wir Popcorn-Salat ... WAAAAS? Popcorn-Salat??

TikTok-Terror und kein Ende: Emily fand, ich müsse das unbedingt nachkochen. Thanks, Emily. Danke für nichts.

«ARE YOU READY?»

Emilys E-Mail-Betreffzeilen haben immer so was leicht Bedrohliches.

Egal. Ich bin bereit. Und furchtlos. 💪

Bild: tiktok

Popcorn salad.

Popcorn.

Salad.

Was zum Geier ist Popcorn Salad?

Okay, eine kurze Internetrecherche später und ich finde heraus, dass es sich um das hier handelt:

What the hell is this pic.twitter.com/7PSYVtytQ8 — Cody Tapp (@codybtapp) April 11, 2021

Leute, selten hat ein Kochvideo für derart viel Aufruhr gesorgt als Molly Yeh's «Crunchy Snap Pea Popcorn Salad».

Okay, etwas Kontext: Molly Yeh ist Köchin beim US-Kochsender The Food Network (und n.b. interessanterweise eine gelernte klassische Perkussionistin, aber zurück zum Thema ...), wo sie sich mit urchiger Bauernkost aus dem Mittleren Westen der USA einen Namen gemacht hat. «Girl Meets Farm» heisst die Show. Herzig. Auch bei diesem Rezept behauptet sie, es sei alt-ehrwürdige Hausfrauenkost aus dem mittleren Westen – etwas, das bisher angefragte Midwesterners nicht bestätigen konnten. Was aber sicher ist: Das Rezept geht gerade viral. And not in a good way.

Zugegebenermassen: Alleine vom Titel her hört sich das nicht besonders einladend an. Aber schaut man sich die Ingredienzien genauer an, spricht theoretisch gar nicht so viel dagegen. Und, ja, wieder einmal ist es eines dieser Rezepte, die auf TikTok viral gehen. Und dort hat es nicht nur Blödsinn. Ab und an findet man gehörig feine Rezeptideen, ...

watson auf TikTok Ja, es ist wahr: Wir sind jetzt auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt Wir sind jetzt auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt hier

... deshalb: AUSPROBIEREN! Ich suche das Rezept auf foodnetwork.com und finde:

Zutaten:

80g Popcorn-Körner

etwas Pflanzenöl

White Cheddar Popcorn Seasoning (dazu mehr untenstehend)

8 EL Mayonnaise

4 EL Sauerrahm

2 EL Apfelessig

1 EL Zucker

2 TL Dijon-Senf

1 Schalotte, in dünne Scheiben geschnitten

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1-2 Handvoll Kefen, Fäden entfernt, kurz blanchiert und schrägweise in drei Teile geschnitten

1 Handvoll Karotten, geraffelt

3-4 Selleriestangen, in 1cm-Stücke gehackt plus die zarten inneren Sellerieblätter

1 Bund Brunnenkresse

Nein, White Cheddar Popcorn Seasoning (das übrigens SUPER ist) gibt's bei uns nicht. Also erlaubte ich mir, etwas kreativ zu werden (und wollt ihr dieses Rezept ausprobieren, müsst ihr auch): Ich habe eine Kombo von Fajita-Seasoning und etwas Ranch-Dressing-Pulver genommen. Weil das auch so Ami-Fertigmischung-Gewürzdinger sind. Auf die Popcorn war's ordentlich fein.

Hier noch ein Wörtchen zu den Kefen: Vielerorts werden Kefen essfertig als Salatzutat angeboten. Nicht aber bei meinem Grossverteiler um die Ecke, weshalb ich meine Kefen wenige Sekunde im kochenden Wasser blanchierte und sie danach im Eiswasser abkühlte. Aber hey, kommen wir doch gleich zur Zubereitung!

Zubereitung:

Popcorn in einer Pfanne mit etwas Öl aufpoppen lassen oder in der Mikrowelle o.Ä. Mit der Gewürzmischung bestreuen und untermischen (geht mit den Händen am besten)

Mayo, Sauerrahm, Essig, Zucker und Senf in einer grossen Schüssel verquirlen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken (daran denken, dass das Popcorn auch salzig sein wird).

Kefen, Rüelbi, Schalotte und den gehackten Sellerie beifügen; etwas untermischen.

Popcorn hinzufügen und gut untermischen, bis alles mit dem Dressing überzogen ist. Mit etwas Brunnenkresse und Sellerieblätter garnieren. Sofort servieren.

Und? Wie war's?

So war's:

Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Nicht komplett eklig, nein – zumindest im ersten Moment. Vom Geschmack her sogar ganz nett (obwohl wir uns hier geschmacksmässig doch sehr in Kindergefilden bewegen: Salz-Zucker-Fett). Aber richtige Freude beim Essen kommt letztendlich nicht auf, zu sehr fragt man sich mit jedem Biss: Was soll das? Wieso esse ich so was, wenn ich doch richtiges Essen zu mir nehmen könnte. Und dann, schon nach wenigen Minuten, stellt man fest: Es gibt einen Grund, weshalb Popcorn und Salatsaucen selten kombiniert werden. Weil der Popcorn alsbald beginnt, weich und gummig zu werden. Nochmals: Was soll das??

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Und hier die Videos dazu:

Kartoffelstock aus Pommes Chips?? Okay, okay, ich probier's 🙄 Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Nur für Mutige: Sprite Pie. Doch, das hast du richtig gelesen. Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Hier die berühmt-berüchtigte #TikTokFetaPasta Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Kim Tschopp: Der Unterschied zwischen Realität und Instagram 1 / 10 Kim Tschopp: Der Unterschied zwischen Realität und Instagram quelle: janine gloor Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter