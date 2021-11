Video: watson/Oliver Baroni, Tallulah Baroni, Emily Engkent

Wie bitte? Es gibt auch GUTE TikTok-Rezepte??

Es gab Protest. Vom arg gestrauchelten Baroni, der zu oft widerliche TikTok-Rezepte nachkochen musste – aber auch von der Jungmannschaft, die unserer Berichterstattung Einseitigkeit vorwarf.

«You're making TikTok look bad.»

Für einmal beginne ich hier nicht mit einem Emily-Mail, nein, denn dieses Mal kommt das Zitat aus meiner engsten Familiensphäre: Von meiner 13-jährigen Tochter (die einige Male das zweifelhafte Vergnügen hatte, meinen TikTok-Rezeptversuchen beizuwohnen). Als TikTok-Userin und somit Vertreterin der Zielgruppe dieser App wirft sie uns vor, ein einseitiges Bild der TikTok-Kulinarik zu malen.

«There are so many REALLY yummy recipes on TikTok. You guys just chose the really dumb, disgusting ones.»

Worauf sich die junge Frau Baroni aufmacht, den Beweis zu liefern und mir gleich eine Schwette von Links schickt mit Rezepten, die sie selbst als «uuhfein» einschätzt. Und mit der Aufforderung, diese gleich nachzukochen.

screenshots: tiktok

Es sind (v.l.n.r.):

Tangy Loopy Cukes von Christy Wang ( hier geht's zum TikTok-Video)

von Christy Wang ( geht's zum TikTok-Video) Ramen, Kimchi and Miso Soup von Honeykikistudio ( hier geht's zum TikTok-Video)

von Honeykikistudio ( geht's zum TikTok-Video) Simple Salmon Poke Bowl von Cristina Yin (hier geht's zum TikTok-Video)

Mmh. Nichts da, also, mit Sprite Pie, Banana Peel Bacon oder ähnlichem Blödsinn. Machen wir uns also an eine TikTok-Challenge, die für einmal sogar fein sein könnte! Seht selbst:

Und? Wie war's?

Leute, ich darf konstatieren:

Liebe Gen-Z-TikTok-Kids – ihr macht das gut. Das ist alles grossartig und feines Zeugs. Danke.

Danke, dass es eine andere kulinarische Welt gibt als jenes ABSOLUT UNTERIRDISCHE SPAGHETTI-O KUCHEN-DING, das mir letztes Mal aufgebürdet wurde.

Danke für die Rückkehr der Hoffnung.

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)