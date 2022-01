Video: TikTok Grape Pasta Hack – Pasta mit TRAUBEN? Echt jetzt?

Video: watson

Wieso zum Geier muss man Pasta mit Brie-Käse und ... TRAUBEN kombinieren??

Widerstand ist zwecklos. Eine neue TikTok-Challenge steht an. Trauben, Brie ... und Pasta. Echt, jetzt.

Sofort nachdem ich den Link angeklickt hatte, den mir meine Peinigerin Emily zusandte, beschlich mich ein Grauen. Denn ich wusste, um was es sich handelt: Um jene wahrlich abstruse Kombo von Zutaten, die nie und nimmer hätten zusammenfinden sollen dürfen. Ja, ich hatte das TikTok-Video bereits gesehen ... und gehofft, es nie wieder sehen zu müssen.

Aber eben.

Danke, Emily. Danke für nichts.

Leute, reden wir hier nicht um den heissen Brei herum! Es geht um «The grape pasta hack that's breaking the internet!»

Guckst du:

«Breaking the internet» – 🙄 – auch wieder so ein dämlicher Ausdruck. Ich habe nämlich nachgeguckt: Das Internetz läuft weiterhin prima. Was dieser grape pasta hack aber tatsächlich gebrochen hat, ist, meinen Lebenswillen.

Was? Ihr glaubt mir nicht? Bitte sehr – ihr dürft es gerne nachkochen! Man nehme:

Brie (oder ähnlicher Käse)

weisse Trauben, kernlos

Baumnusskerne

Salz und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer

Olivenöl

frischer Thymian

Honig

Parmesan

Pasta (eine kurze Form, z.Bsp. Farfalle, Orecchiette o.Ä.)

Mengen nach Augenmass und dann wie folgt vorgehen:

Hey, Kids: Bitte nicht nachmachen!

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

