Nach Notenstein-Verkauf: Raiffeisen und IT-Firma bauen 50 Jobs ab



Nach dem Verkauf der Privatbank Notenstein durch Raiffeisen an Vontobel gehen weitere 50 Stellen verloren. Diese werden bei der Raiffeisen Schweiz und bei der IT-Firma Arizon abgebaut, wie der Schweizerische Bankpersonalverband SBPV am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. (awp/sda)

