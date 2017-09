Hand auf, wer schon wusste, dass Jodie Foster eine französische Pop-Karriere hatte!

Also ich wusste das nicht. Und ich bin ein ziemlicher Jodie-Foster-Fan. Es ist aber so: 1977 versuchte sich die 15-jährige Jodie Foster als Pop-Sirene. Notabene lief ihre Schauspielkarriere damals bereits schon auf Hochtouren. Während dem Dreh vom Über-Klassiker «Taxi Driver» war sie gerade Mal zwölf Jahre alt. Beim Kassenschlager «Bugsy Malone» knapp 13.

Zu dieser Zeit besuchte sie die Lycée Français de Los Angeles, weshalb sie fehlerfreies Französisch parlierte (noch heute erledigt sie die französische Synchronisation ihrer Filmfiguren gleich selbst).

Nach ihrem Durchbruch-Jahr verbrachte sie neun Monate in Frankreich, wo sie selbstredend nicht untätig rumsass, sondern in diversen europäischen Filmen spielte – unter anderem den französischen Streifen «Moi, fleur belle», für den sie einige Songs für den Soundtrack aufnahm.

Hier performt sie den Titelsong «Je t’attends depuis la nuit des temps» 1977 im französischen TV:

Wow: Die dreifache Jodie! (Und alle drei in Männerkleider, übrigens, – typisch für sie in dieser Ära.)

Und hier gibt sie mit Chansonnier Claude François auf einer riesigen Schaukel den Serge-Gainsbourg-Song Comic Strip zum besten:

Klar, etwas altfränkisch wirken sie natürlich, diese Clips. Aber, überleg' mal: Die 15-jährige Jodie Foster singt in perfektem Französisch im französischen TV! How cool is that? Was hast du damals so gemacht mit 15?

Ach, hier noch avec l'interview!

