bild: via histoiredelafolie , illustration von 1864

Exorziert die Würmer und hängt die Sau! – Tiere auf der Anklagebank

Töteten sie einen Menschen oder frassen die Ernte, so ging es ihnen schlecht: Die Menschen des Mittelalters und der frühen Neuzeit prozessierten gegen Tiere. Die Schuldigen wurden exkommuniziert oder endeten am Galgen.

Im schweizerischen Lavigny baumelte 1457 eine Sau am Galgen, weil sie ein Kind gefressen hatte. Ihre sechs mitschuldigen Ferkel wurden aufgrund ihrer Jugend freigesprochen. Ein Hahn wurde 1474 auf dem Kahlenberg zu Basel verbrannt – «für das abscheuliche und unnatürliche Verbrechen, ein Ei gelegt zu haben».

1451 wurden in Lausanne die Blutegel im Genfersee durch ein geistliches Strafverfahren ausgewiesen, doch als die Biester trotz dreimaliger Androhung der Exkommunikation das Urteil weiterhin ignorierten, wurden sie totgeschlagen. Ein Dresdner Pfarrer nervte sich 1559 derart über das «verdriesslich grosse Geschrei» der Sperlinge, die seinen Gottesdienst störten, dass er den Kirchenbann über sie verhängte.

Berichte über Tierprozesse und Hinrichtungen im Europa des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit gibt es einige – und ihre letzten Auswüchse finden sich noch bis ins 20. Jahrhundert. Zum Beispiel in den USA: Taro, ein 50 Kilo schwerer Hund der japanischen Rasse Akita Inu, sass drei Jahre im Hochsicherheitsgefängnis von New Jersey. Der Sheriff wollte Taro tot sehen – weil er seine Nichte gebissen hatte. Das war 1991. Der Hund wurde begnadigt. Es ist der letzte Fall, in dem ein Tier von einem US-Gericht für schuldfähig gehalten wurde.

Weltliche Gerichte: «Auge um Auge, Zahn um Zahn»

Im Mittelalter aber bekamen viele Tiere, die einen Menschen verletzt oder getötet hatten, einen ordentlichen Prozess – ihnen wurden sogar Anwälte zur Seite gestellt, Zeugen wurden befragt und der Scharfrichter vollzog das Urteil. Jetzt ist es aber nicht einfach so, dass die Menschen dieser düsteren Zeit derart blöd waren anzunehmen, Tiere seien Rechtssubjekte, die für ihre Taten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten.

Bereits im 13. Jahrhundert hat es Kritiker von Tierprozessen gegeben, die den Nutzen dieses Brimboriums ganz und gar nicht sahen:

«Die stummen Tiere haben kein Verständnis von dem, was gut und böse ist, und daher ist rechtliches Vorgehen vergebens.»

Auch für den bedeutendsten Krichenvater des Mittelalters – Thomas von Aquin – entbehrten die Tiere eines freien Willens, eines rationalen Geistes und einer (unsterblichen) Seele.

Doch im Volksglauben war die Grenze zwischen Mensch und Tier verschwommen: In dieser Welt gab es Werwölfe und das Böse konnte sich in allen möglichen Formen manifestieren – ganz besonders gern im Schwein:

1386, in der französischen Stadt Falaise: Eine Sau frisst das Gesicht des drei Monate alten Jonnet le Macon, als er in seinem Bettchen liegt. Der Kleine stirbt an den Folgen der Verletzungen. Dem Schwein wird der Prozess gemacht, und es wird nach dem «ius talionis» auf die gleiche Weise verstümmelt wie das Kind – «Auge um Auge, Zahn um Zahn». Danach wird es angekleidet, vom Scharfrichter auf den Platz der Gerechtigkeit geschleppt und dort vor den Augen der Bürger und derer der Schweine, die durch das Schicksal ihrer Schwester abgeschreckt werden sollten, gehängt.

bild: via executedtoday

Die Kleider des Schweins mögen allerdings eine nette Erfindung gewesen sein, um den volksbelustigenden Charakter der Hinrichtung noch zu verstärken. Neben dem hohen Unterhaltungsgrad, den so ein morbides Spektakel für den mittelalterlichen Zuschauer haben musste, erfüllte ein solcher Tierprozess aber noch eine andere Funktion: Den der Wiederherstellung des sozialen Friedens.

Ein kleines Kind wurde getötet, und diese Schuld durfte nicht ungesühnt bleiben. Der Schuldige, das Schwein, wurde in einem ordentlichen Prozess verurteilt und öffentlich hingerichtet. Das Gericht hatte damit wieder Ordnung geschaffen.

Hinzu kam der Umstand, dass das Kind nicht nur getötet, sondern dass das Schwein Teile von ihm gefressen hatte. Das steht so nicht im göttlichen Schöpfungsplan. Der Mensch soll sich vom Schwein, nicht das Schwein vom Menschen ernähren. Das war ein klarer Beweis für die teuflische Bosheit des Tiers. Und ässe ein Mensch vom Fleisch dieses Schweins, würde er selbst zum Kannibalen. Auch deshalb war es unausweichlich, das Tier zu töten.

Bereits die Bibel verlangte diese Handhabung:

«Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stösst, dass sie sterben, so soll man das Rind steinigen und sein Fleisch nicht essen; aber der Besitzer des Rindes soll nicht bestraft werden.»

Im Schwabenspiegel – einem um 1275 entstandenen Rechtsbuch – findet sich dieselbe Regelung wieder:

«Swez hunt oder ber oder hirz

oder ursul oder ander wilt daz man zamet

oder vihe einen man toetet

daz sol man mit steinen verronen

und solz ouch nut essen

wan ez ist unreine.»

Während die Aburteilung und Hinrichtung einzelner straffällig gewordener Tiere in die Kompetenz des weltlichen Gerichts fiel, waren die Prozesse gegen Insekten, Mäuse und Ratten Sache der Kirche.

Geistliche Gerichte: «Ich exorziere euch, Krankheit bringende Würmer!»

Die Bewältigung solcher existenzbedrohender Katastrophen, wie es eine Ratten- oder Heuschreckenplage für die mittelalterlichen Menschen bedeutete, war ohne Gottes Hilfe unvorstellbar. Damit man diese aber bekam, musste im Verfahren festgestellt werden, ob das Ungeziefer den göttlichen Schöpfungsplan missachtete, oder ob es gar von Gott auf die Erde gesandt wurde – als Strafe für den sündigen Menschen. Nur diabolische Tiere durften verurteilt werden.

Die Käfer, die sich 1516 an den Reben nahe der französischen Stadt Troyes vergingen, bekamen vom bischöflichen Gericht folgende Ermahnung:

«Wir ermahnen mit diesem Schriftsatz die vorgenannten Tiere, wie immer sie auch genannt werden, bei Strafe der Verfluchung und des Anathems [Anm. d. Red. ‹Kirchenbann›], dass sie innerhalb von sechs Tagen ab dieser Ermahnung kraft dieses Urteils von den Weinbergen und Territorien des genannten Ortes von Villanoxa verschwinden. Falls die schon genannten Tiere dieser unserer Mahnung innerhalb der erwähnten Tage nicht konsequent gehorchen, belegen wir sie mit dem Anathem.»

Um Schädlinge pauschal zu exorzieren, verfasste der Bischof von Lausanne 1452 folgende Formel:

«Ich exorziere euch, Krankheit bringende Würmer oder Mäuse, beim allmächtigen Gott, dem Vater und Jesus Christus, seinem Sohn, und dem heiligen Geist, der aus beiden hervorgeht, damit ihr sogleich von diesen Gewässern, Feldern, Weinbergen, usf. verschwindet und nicht weiter in ihnen wohnt, sondern zu solchen Örtlichkeiten umzieht, wo ihr niemandem schaden könnt. Ich verfluche euch vonseiten des allmächtigen Gottes [...], dass ihr, wohin auch immer ihr gehen werdet, verflucht seid, dass eben ihr von Tag zu Tag abnehmt und schwindet, bis von euch an keinem Ort mehr Überreste zu finden sind. Dies zu gewähren, möge sich der herblassen, der kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten und die Welt durch das Feuer.»

1522 wurden die Ratten der französischen Provinz Autun, die «mutwillig die Gersteernte» zerstört hatten, vor Gericht zitiert. Ihr Verteidiger aber entschuldigte die Ratten mit dem Hinweis auf die gefährliche Anreise seiner Klienten – ihre tödlichen Feinde, die Katzen, würden doch auf dem Wege auf sie lauern.

Es scheint bei diesen Fällen tatsächlich erwartet worden zu sein, dass Tiere die menschliche Sprache verstehen, ja, dass sie sogar auf einen bestimmten Termin vor Gericht erscheinen oder das von ihnen verwüstete Land verlassen. Glaubten diese frommen Geistlichen vielleicht, das göttliche Recht, das durch sie zur Anwendung kam, würde den Tieren ungeachtet ihres fehlenden Verstandes einen solchen Eindruck machen, dass sie das Feld räumten?

Oder dachte man sich einfach: Wenn schon ein so modernes Instrument wie ein formalisiertes Prozessverfahren besteht, warum wenden wir es nicht auch gegen die Gefahren der Natur an?

Solche Tierprozesse geben der Forschung Rätsel auf und die Lösung findet sich wahrscheinlich irgendwo zwischen Aberglauben, alttestamentarischen Geboten und dem starken und letztlich zeitlosen Bedürfnis, nach geschehenem Unrecht jemanden – und sei es ein Tier – dafür büssen zu lassen.

Mehr Geschichte gibt's hier: History Porn Teil XII

Und noch mehr Geschichte findest du hier: «Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin Kaum zu glauben – diese historischen Ereignisse fanden zur gleichen Zeit statt Klima-Crash im Mittelalter: Das härteste Jahrzehnt der Schweiz und ganz Europas Alte Fotos zeigen die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs Jul-Tanne statt Christbaum: So versuchten die Nazis, Weihnachten umzudeuten «Operation Entebbe»: Wie Jonathan Netanjahu auf einem Terminal in Uganda zum Helden wurde Wenn dir diese 12 historischen Daten nichts sagen, baut David Hasselhoff die Mauer wieder auf Es ist nicht alles Putin – eine Reise in Russlands zaristische, revolutionäre und phantastische Seele Vor 70 Jahren ermordete ein polnischer Mob über 40 Juden, darunter Holocaust-Überlebende Superkanone V3: Wie ein Kennedy Hitlers Hochdruckpumpe ausschalten sollte Krieg, Hoffnung, Zerfall: Das dunkle 20. Jahrhundert erzählt in 50 Bestsellern Hitler, Stalin und Co: Erkennst du diese Diktatoren auch in jung? Vor 100 Jahren fand die grösste Seeschlacht aller Zeiten statt: «Irgendwas stimmt mit unseren verdammten Schiffen nicht» 25.05.1935: Keiner ärgerte Hitler mehr als Jesse Owens – dabei hätte der Führer ja wissen müssen, was der Schwarze drauf hat Wie ein niederländisches Kriegsschiff als Insel getarnt den Japanern entkam Grosstante Margit tanzt, als 180 Juden massakriert werden – eine Familiengeschichte 100 Jahre Schlacht von Verdun: Das Grauen in Zahlen Sutter, Rickenbacher und Guggenheim: 3 unglaubliche Geschichten von Schweizer Habenichtsen, die nach Amerika auswandern mussten Vom Kugelfisch-Helm bis zum geflügelten Husaren: Die sonderbarsten Rüstungen der Geschichte In Deutschland waren die Flüchtlinge nicht mal willkommen, als es Deutsche waren Luther, Gratulation zum Todesjubiläum, du asoziales Genie! Kaiserin Agrippina: Das herrschsüchtige Teufelsweib, das ganz Rom verführte und die Männer zu Sklaven machte Der Mythos Mens: Die ewige Angst der Männer vor dem bisschen Blut Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.