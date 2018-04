ZSC Lions eliminieren Bern dramatisch und stehen im Playoff-Final – dort wartet Lugano

Der SC Bern ist entthront. Die ZSC Lions setzten sich gegen den Titelverteidiger dank einem Tor von Pius Suter 3:2 nach Verlängerung durch und entschieden die Best-of-7-Serie 4:2 zu ihren Gunsten. Im Final treffen sie auf den HC Lugano, die Biel gleich mit 6:2 vom Eis fegten.

Seit dem dritten Spiel dieser Halbfinalserie läuft für den überraschenden Qualifikationsdritten Biel alles schief, was falsch laufen kann. Im Spiel der letzten Chance in der Resega definierten die Seeländer das Wort Fehlstart neu. Nur gerade 42 Sekunden brauchten Grégory Hofmann und Julian Walker, um die Luganesi mit zwei Toren in Führung zu schiessen. Der wieder genesene Jonas Hiller im Bieler Tor hatte noch keinen Schuss gehalten. Erst einmal, 1992 durch Ambri-Piotta gegen Zug, hatte in …