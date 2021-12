Good News

18 bonnes nouvelles qui prouvent que 2021 n'a pas été si nulle que ça

Pandémie, révoltes politiques, dérèglements météorologiques. 2021 a encore été une année ayant prodigieusement mis nos nerfs à vif. Tout n'est cependant pas à jeter. D'heureux événements sont à rappeler. On fait le plein, pour (essayer de) terminer en beauté.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Chantal Stäubli Suivez-moi

Les Etats-Unis ont renoué avec l'Accord de Paris sur le climat

En 2015, 195 pays ont déclaré vouloir limiter le réchauffement de la planète à moins de deux degrés. L'un des principaux acteurs de cette intention était le président américain de l'époque, Barack Obama.

Changement d'ambiance avec son successeur, Donald Trump, qui voyait le changement climatique comme une invention et a, de ce fait, annoncé en 2017 qu'il se retirait de l'accord de Paris sur le climat. Le retrait officiel a eu lieu en novembre 2020.

Puis, retournement de situation l'année suivante. La défaite de Trump face à Joe Biden lors des élections a marqué l'une des premières actions du nouveau chef d'Etat: revenir sur l'accord en annulant le retrait des Etats-Unis et assurant alors une participation du pays.



Un premier remède contre le VIH approuvé en Europe

«Dolutégravir». Ce terme ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit d'un remède sans précédent. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce médicament pourrait être le meilleur moyen de lutter contre le VIH. Alors qu'il était déjà sur le marché pour les personnes âgée, en 2021, les scientifiques ont annoncé que le médicament serait désormais également disponible pour les nourrissons dès l'âge d'un mois. Ceux-ci pouvant en effet également être infectés par le virus pendant l'accouchement ou l'allaitement.

Pour faciliter la prise du Dolutégravir, les comprimés se dissolvent dans l'eau et présentent un goût de fraise. D'après l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui a suivi le développement de cette nouvelle formule, plus les nourrissons infectés sont traités tôt, plus le virus peut être endigué rapidement dans l'organisme. A noter qu'en Suisse, le médicament n'est pas encore autorisé.

Banksy a vendu aux enchères un œuvre pour la bonne cause

Un jeune garçon qui joue avec une super-héroïne d'hôpital, tandis que des figurines de Batman et Spiderman nichent dans une poubelle. C'est ce que dévoile la photo du street-artiste britannique Banksy.

Image: instagram/banksy

L'œuvre a été vendue aux enchères en mars de cette année pour environ 19,5 millions. Il s'agit de l'un des montants les plus élevés jamais atteints pour une œuvre signée de l'homme dont la véritable identité est toujours tenue secrète malgré son immense notoriété. Et Banksy n'a même pas gardé la somme récoltée pour lui. Il a reversé l'ensemble du montant à un hôpital universitaire de Southampton, dans le sud de l'Angleterre. L'idée était de remercier le personnel de santé pour son engagement lors de la pandémie de Covid, a expliqué l'artiste sur ses réseaux sociaux.

Venise a banni les bateaux de croisière de sa lagune

Le gouvernement italien a mis fin à la querelle qui opposait depuis des années les militants, les habitants et l'industrie du tourisme. Au cœur du débat: les bateaux de croisière voguant dans la lagune de Venise. Selon les détracteurs, les navires géants endommageaient les fondations de la ville tout en polluant l'air. Et depuis le 1er août, l'entrée des grands bateaux de croisière est désormais interdite.

Le vortex de déchets dans le Pacifique a été quelque peu endigué

Le vortex de déchets du Pacifique nord (aussi dit «GPGP» pour «Great pacific garbage patch») est une énorme masse d’ordures située dans l’océan Pacifique entre Hawaï et la Californie. A l'issue d'une phase de test de plusieurs semaines, l'organisation «The Ocean Cleanup» a repêché près de 29 tonnes de déchets plastiques dans la zone.

Le piège à déchets était une construction en filet de 800 mètres de long. Grâce à un système de tirage par remorque, les déchets ont été ramenés à la surface de la terre et recyclés.

Image: the ocean clean up

Selon les estimations, 1,8 billion de morceaux de plastique se sont accumulés dans le GPGP jusqu'à présent.

La Nati a battu les Bleus à l'Euro

Cet été, la Suisse était littéralement en furie. Pour comprendre l'extase qui a enveloppé le pays durant cinq semaines entre les mois de juin et de juillet, il fallait se tourner du côté du championnat d'Europe de football.

Image: keystone

En huitième de finale, l'équipe nationale suisse a en effet battu la France, championne du monde en titre. Elle y est parvenue grâce aux tirs aux but (5 à 4) après avoir été menée 1 à 3 durant le match. La Nati a ainsi réussi à se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Une première depuis 1954. Et c'est malheureusement là que le conte de fées suisse a pris fin: les Suisses ont échoué aux tirs au but face aux Espagnols. Malgré cela, l'équipe a acquis une reconnaissance tant nationale que mondiale.

Israël a été le premier pays à interdire le commerce de la fourrure

«L'utilisation de la peau et de la fourrure d'animaux sauvages pour l'industrie de la mode est immorale et certainement inutile». C'est la missive formulée par la ministre israélienne de l'environnement Gila Gamliel après avoir banni le commerce de la fourrure dans son pays. Israël est ainsi devenu le premier pays du monde à mettre en place une telle mesure.

Tout contrevenants à la nouvelle loi s'expose désormais à une amende considérable ou à une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an, à quelques exceptions près. Le commerce de la fourrure animale subsistera pour les recherches scientifiques ainsi que le commerce pour des fins religieuses comme les chapeaux en fourrure des juifs ultra-orthodoxes.

Le commerce de la fourrure est déjà interdit dans les villes américaines de San Francisco et Los Angeles. A São Paulo, l'importation et l'exportation de fourrures sont punissables. En Californie, l'interdiction de la fourrure entrera en vigueur à partir de 2023.

En Suisse aussi on pense à interdire ce type de commerce. Le Conseil national doit prochainement se prononcer sur l'interdiction d'importer des fourrures produites dans des conditions cruelles pour les animaux.

Le peuple suisse a dit «oui» au «Mariage pour tous»

Il aura fallu attendre longtemps avant que le Parlement n'approuve, en décembre 2020, une modification de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe et autorisant, dans le même temps, les couples de lesbiennes à recourir à la procréation médicalement assistée (PMA).

Image: keystone

Le référendum contre le «mariage pour tous» ayant abouti, le peuple suisse a dû se prononcer cette année. Plus de 64% des votants ont approuvé le projet. La modification de la loi entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

L'OMS a inauguré le premier vaccin contre le paludisme

Depuis des décennies, les scientifiques recherchent un vaccin contre les plasmodiums, ces agents pathogènes induisant la maladie du paludisme. Le développement d'un tel remède est extrêmement difficile car la maladie n'est pas causée par des virus, mais par des parasites. Contrairement aux virus, les parasites du paludisme passent par différents stades dans le corps, ce qui les fait évoluer en permanence.

«Un vaccin contre le paludisme est beaucoup plus complexe qu'un vaccin Covid ou que tout autre vaccin dont nous disposons aujourd'hui. C'est comme comparer un vélo à une navette spatiale» Pedro Alonso, chercheur sur le paludisme Organisation mondiale de la santé

En octobre de cette année, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a, pour la première fois, recommandé un vaccin aux enfants des régions les plus touchées. Si pour l'organisme, il s'agit d'une «véritable percée», certains scientifiques ont été plus nuancés: «Ce vaccin n'est pas une arme miracle. C'est un outil supplémentaire», a déclaré le médecin suisse Nicolas Peyraud à la NZZ. L'épidémiologiste Marcel Tanner, qui étudie la maladie depuis plus de 40 ans, a été du même avis. Il a toutefois souligné que le vaccin demeurait un succès dans le sens où il permettrait de réduire la mortalité mondiale d'un tiers.

#FreeBritney a rendu à Britney sa liberté

En novembre, des cris de joie ont éclaté devant le tribunal de Los Angeles, aux Etats-Unis. La longue bataille judiciaire de Britney Spears a pris fin. Après 13 ans, Jamie Spears, le père de la chanteuse, a été destitué de son rôle de tuteur de sa fille.

Image: sda

Ce dernier a obtenu la tutelle de sa fille en 2008, après que la pop star se soit effondrée psychologiquement en raison de problèmes privés et professionnels. Britney avait déclaré au tribunal qu'elle n'avait pas pu prendre de décision dans sa vie pendant plus de 10 ans. Elle s'était même vu interdire la garde de ses enfants.

ABBA a fait son retour après une pause de près de 40 ans

Certains ont ressenti une joie immense, d'autres ont oscillé entre malaise et sonorités insupportables pour les oreilles. D'autres encore ne savaient même pas que les membres de ces quatre lettres magiques étaient encore en vie. Et pourtant.

Image: sda

Après une pause de près de 40 ans, le groupe pop légendaire ABBA a sorti un nouvel album intitulé «Voyage».

La Chine a mis fin au financement de centrales à charbon à l'étranger

La Chine finance le plus grand nombre de centrales à charbon au monde. Du moins, ça, c'était avant. En novembre, le géant a annoncé vouloir couper les vivres de ces usines étrangères. «La Chine renforcera désormais son soutien aux autres pays en développement dans l'acquisition d'une l'énergie verte et à faible teneur en carbone. Le pays ne construira pas de nouvelles centrales à charbon à l'étranger», a promis le chef de l'Etat et du Parti chinois Xi Jinping lors de l'Assemblée générale de l'ONU en novembre.

L'Europe a exigé l'uniformisation des chargeurs électriques

La Commission européenne a présenté une législation pour un câble de chargement uniforme. À l'avenir, les téléphones portables, tablettes et autres appareils électroniques ne pourront plus être chargés qu'à partir de la norme USB-C.

La moins bonne nouvelle, c'est qu'il faudra attendre encore un peu avant d'en arriver là. C'est-à-dire: au plus tôt en 2024.

Le nombre d'animaux sauvages a fortement augmenté au Kenya

Chaque année, le Kenya procède à un recensement systématique de sa population d'animaux sauvages. En 2021, il en est ressorti que la population d'éléphants et de girafes, en particulier, avait fortement augmenté.

Image: keystone

Le nombre d'éléphants est en hausse de 12% depuis 2014. Chez les girafes, la population a augmenté de près de 50% depuis 2019. Et le nombre de rhinocéros, de lions, de zèbres et d'antilopes a également progressé, selon les données du pays.

La Suisse a davantage de voitures électriques

Les voitures électriques ont massivement gagné des parts de marché en Suisse en 2021. De janvier à novembre, les voitures électriques ont atteint une part de marché de 12,3% contre 8,2% l'année précédente. Et d'ici la fin de l'année, cette part devrait encore augmenter, notamment du côté de Tesla qui s'attend à un mois record.

Facebook a supprimé la fonction de reconnaissance faciale

En 2021, Facebook avait pour ambition de se débarrasser non seulement de son nom, mais aussi de la fonction de reconnaissance faciale qui permettait de marquer automatiquement les utilisateurs sur les photos. Le groupe, qui s'appelle désormais Meta, aurait supprimé les données permettant d'identifier les visages de plus d'un milliard de personnes.

Une intelligence artificielle a achevé la 10e symphonie de Beethoven

La composition de la 10e symphonie de Ludwig van Beethoven a nécessité plus de deux ans de travail et n'existe que sous la forme d'une esquisse incomplète. Grâce à l'intelligence artificielle, une équipe scientifique a pu reprendre la pièce et même l'achever. Ce que de son vivant, Beethoven lui-même n'a jamais pu réaliser.

La Suisse s'est qualifiée pour la Coupe du monde de football

Et encore une bonne nouvelle qui nous donnera (espérons-le) énormément de joie au cours de la nouvelle année: la Suisse a vaincu l'Italie, championne d'Europe en titre, et s'est ainsi qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Image: keystone

