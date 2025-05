Quand l’hippodrome devient une piste de ski: la folle cascade d'un jockey

«Je me suis accroché à la rêne de Clément Lefebvre par réflexe» a commenté Kévin Nabet à l'arrivée, rapporte Le Parisien. Ce à quoi Lefebvre, embarqué bien malgré lui dans cette cascade, a répondu: «Tu as failli me faire passer par la fenêtre». Ce dernier ne lui en a cependant pas tenu rigueur, se montrant même amusé par cette acrobatie de son adversaire et ami.

En piste à l'occasion de la première course du Grand Steeple-Chase de Paris, le Français a perdu l’équilibre et a été éjecté de sa monture à la réception d'un obstacle surmonté d'une haie.

L'ambiance dans le vestiaire a surpris le héros de la Nati

Après son fantastique triplé, dimanche face à la Hongrie (10-0), Andres Ambühl a compris que quelque chose se tramait en coulisses.

C’est l’une de ces histoires savoureuses que le sport sait parfois offrir: à 41 ans, et alors qu'il dispute son dernier grand tournoi, Andres Ambühl, joueur le plus capé de l’histoire du Championnat du monde et légende de Davos, a inscrit un triplé. Face à la Hongrie, le vétéran a inscrit les buts du 1-0, du 7-0 et du 9-0, portant ainsi son total personnel à 31 réalisations lors des Mondiaux auxquels il a participé. Comme à son habitude, il a commenté cette victoire avec son calme légendaire et son flegme emblématique.