Küng, Bencic et Heidrich.

Des cris, des larmes et des regrets: sale dimanche pour le sport suisse

On espérait une médaille historique en beachvolley, un titre en tennis et un podium sur le Tour de Suisse. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu.

À Rome, le drame de Joana Heidrich

les Suissesses étaient en lice pour décrocher la première médaille de l’histoire du beach-volley helvétique féminin lorsque les terribles cris de douleur de Joana Heidrich ont résonné sur le sable du Foro Italico.

Alors que la paire suisse Heidrich/Vergé-Dépré menait 21-16 10-7, dimanche lors de la finale pour la 3e place des Mondiaux, la Zurichoise a servi puis s'est immédiatement assise en se tenant le bras droit à hauteur du biceps.

Même choquées, ses adversaires allemandes Svenja Müller/Cinja Tillmann ont aidé à masquer la scène lorsque les soigneurs sont venus prendre en charge la Zurichoise, qui est restée de longues minutes sur le sable avant d'être évacuée.

Heidrich portait pour cette rencontre un strap à l'épaule droite. Dans l'incapacité de pouvoir reprendre le jeu, les Suissesses ont donc logiquement déclaré forfait. Les Allemandes se sont donc imposées 16-21 21-10 15-0.

À Berlin, le forfait de Belinda Bencic

Belinda Bencic (WTA 17) a été contrainte d'abandonner en finale du tournoi WTA 500 de Berlin face à Ons Jabeur (WTA 4) après s'être tordu la cheville gauche. La championne olympique de simple s'est blessée sur une glissade, sur un point qui a permis à Ons Jabeur de se procurer une deuxième balle de premier set sur son service.

Elle a tenté de continuer cette partie après un temps-mort médical, mais a renoncé après avoir concédé le break dans le 3e jeu du deuxième set.

Incapable de «pousser» suffisamment sur son pied gauche, Belinda Bencic a commis trois doubles fautes lors du dernier jeu avant de décider sagement de s'arrêter là. Elle était alors menée 6-3 2-1 par Ons Jabeur.

La St-Galloise, qui avait déjà connu la défaite l'an dernier en finale à Berlin, a donc une semaine devant elle pour se refaire une santé avant le grand rendez-vous de Wimbledon. Elle devrait logiquement renoncer à s'aligner la semaine prochaine à Bad Homburg, où elle doit affronter Sabine Lisicki (WTA 988) au 1er tour.

Belinda Bencic avait néanmoins retrouvé son sourire à l'heure de la cérémonie de remise des trophées. «Je veux féliciter Ons, qui mérite de toute manière ce titre. Elle joue un tennis incroyable. Peut-être y a-t-il eu juste un service extérieur de trop», a-t-elle même rigolé en référence au point sur lequel elle s'est blessée.

À Vaduz, les regrets de Stefan Küng

Lors de la dernière étape du Tour de Suisse, un chrono de 25,6 km à Vaduz, Stefan Küng aurait pu empocher la victoire et/ou terminer sur le podium au classement général. Or il n'a réussi ni l'un ni l'autre. Le Thurgovien s'est classé 3e lors du contre-la-montre et 5e d'une course remportée par Geraint Thomas.

Küng sur le chrono de Vaduz.

Un double revers qui s'accompagne de regrets. Le rouleur de la Groupama n'avait-il pas le meilleur temps intermédiaire avec 2'' d'avance sur Evenepoel ce dimanche? Comme cela lui est déjà arrivé à plusieurs reprises, le Thurgovien n'a malheureusement pas pu tenir le même rythme sur la seconde moitié du tracé.

Malgré tout, Stefan Küng a réalisé une très belle semaine sur les routes du Tour de Suisse, affichant un niveau qu'on ne lui connaissait guère en montagne. Et puis, il n'aura pas vraiment le temps de gamberger: il s'apprête à devenir père, il va participer au Championnat de Suisse le week-end prochain et enfin au Tour de France, où il espère revêtir le maillot jaune au terme du chrono dans les rues de Copenhague (1er juillet).

D'ici là, ce triste dimanche pour le sport suisse ne sera plus qu'un mauvais et lointain souvenir.

(jcz/ats)