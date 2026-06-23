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Donald Trump remettra le trophée au vainqueur de la finale

President Donald Trump dances on stage at a Mack Trucks facility, Tuesday, June 23, 2026, in Macungie, Pa. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Donald Trump
Donald Trump pourra se pavaner lors de la finale de la Coupe du monde qui se déroulera à New York. Le président américain remettra le trophée au vainqueur.Keystone

Donald Trump remettra le trophée au vainqueur de la finale

Après avoir reçu un «prix de la paix» des mains de Gianni Infantino, Donald Trump remettra le trophée de la Coupe du monde au capitaine de l'équipe victorieuse, le 19 juillet.
23.06.2026, 23:5223.06.2026, 23:52

Donald Trump remettra le trophée de la Coupe du monde au capitaine du pays vainqueur à l'issue de la finale qui se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium à East Rutherford. La Fifa l'a annoncé mardi.

Le président des Etats-Unis, principal coorganisateur du Mondial, effectuera ce geste symbolique conjointement avec Gianni Infantino. Donald Trump n'a jusqu'ici pas assisté à un match dans un stade.

Analyse
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump

Le patron de la FIFA, interrogé dans l'émission «Fox and Friends», l'a confirmé:

«Nous serons côte à côte avec le président pour assister à la finale et, bien sûr, pour remettre ensemble le trophée au vainqueur»

Ce ne sera pas une première: en 2022, l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, en avait fait de même, en tenant le trophée avec Gianni Infantino pour le remettre à Lionel Messi, capitaine de l'Argentine sacrée pour la troisième fois de son histoire aux dépens de la France.

Même pour Trump cet exercice est familier, puisque c'est lui l'an passé qui avait remis le trophée du tout nouveau Mondial des clubs, disputé aux Etats-Unis, dans ce même stade d'East Rutherford aux joueurs de Chelsea vainqueurs de la finale face au PSG.

Sa présence sur l'estrade avait pour le moins étonné certains membres des Blues, parmi lesquels Cole Palmer dont la grimace avait fait le tour des réseaux sociaux. (sda/ats/afp)

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