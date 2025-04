Les Lions vaudois affrontent ceux de Zurich en finale du championnat. Keystone

Lausanne - Zurich: premier acte d'une finale aux airs de revanche

Battu par ce même adversaire l'an dernier, le LHC reçoit ce mardi (20h) les ZSC Lions pour l'acte I de la finale des play-offs. Tout sur le match et le score.

Un an après une finale perdue au septième match, Lausanne retrouve Zurich en finale des play-offs de National League, dès mardi à la Vaudoise aréna (20h). Après des victoires serrées contre Langnau (4-3) et Fribourg (4-3), le LHC aura-t-il l'énergie nécessaire pour renverser les ZSC Lions et décrocher son premier titre?

Les Lions vaudois ont disputé trois matchs de plus que leurs adversaires, qui, après une victoire facile contre Kloten en cinq rencontres, ont éliminé Davos en six matchs, montrant ainsi leur puissance et leur constance.