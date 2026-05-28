Les Helvètes se sont brillamment qualifiés pour les quarts de finale. Image: KEYSTONE

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Suivez minute par minute le quart de finale Suisse-Suède

La Nati défie la Suède en quart de finale du Mondial, ce jeudi (20h20) à Zurich. Un match à suivre en direct ici.

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La Suisse affronte la Suède, ce jeudi (20h20) à Zurich, en quarts de finale du Mondial.

Les Helvètes se sont brillamment qualifiés: ils ont terminé premiers du groupe A, avec sept victoires en autant de matchs.

Les Suédois, eux, ont passé à la raclette en terminant quatrièmes du groupe B.

La Suisse, à domicile, fait désormais très clairement partie des favoris pour un premier sacre mondial. Mais pour atteindre le Graal, elle doit donc battre cette Suède qui est sa bête noire dans les Mondiaux (deux défaites en finale en 2013 et 2018, notamment).