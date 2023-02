Paulo Fonseca entraîne Lille depuis le début de la saison. Image: EPA ANSA

La vile tactique d'un club français prêt à tout pour gagner

Il y a plein de moyens de stopper un adversaire sur un terrain de football. Lille en a trouvé un particulier, vendredi soir lors de sa victoire contre Brest (2-1).

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Lille (5e de Ligue 1) a renoué avec les places européennes, vendredi soir, à la faveur de sa victoire poussive contre Brest (2-1). Mais ce dont tout le monde parle ce samedi, c'est moins son succès que la façon dont le club nordiste l'a assuré en fin de partie. Il a en effet trouvé le moyen de couper l'élan de l'équipe adverse à plusieurs reprises grâce à une ruse particulièrement antisportive.

C'est le journaliste de L'Equipe Vincent Duluc qui, agacé, l'a relevé sur les réseaux sociaux au lendemain du match.

Cette tactique dite «du 2e ballon» est connue: quand il y deux cuirs sur le terrain, l'arbitre est obligé d'interrompre la partie, ce qui permet aux deux équipes de souffler et, forcément, contraint celle qui attaque à stopper net son offensive. Il est toutefois rare que cette roublardise soit appliquée à haut niveau, tant elle ne fait pas honneur au club qui l'utilise.

Un supporter nordiste s'est d'ailleurs indigné du comportement de son équipe vendredi.

Le LOSC fait référence au club (Lille OSC). Image: Twitter

Mais les plus remontés, et on peut les comprendre, ce sont les victimes de la manoeuvre, soit Brest et son entraîneur Eric Roy. Ce dernier a décidé de ne pas en rajouter en conférence de presse, mais il n'en pensait pas moins:

«Je vais passer l'histoire où, quand il reste 3-4 minutes à jouer, ils envoient un autre ballon sur le terrain pour interrompre le jeu. C'était assez hallucinant. Forcément, ça a mis de la nervosité» Eric Roy

L'attitude lilloise va encore un peu plus creuser le fossé entre ceux qui estiment que le sport a des lois «morales» qu'il convient de respecter, et ceux qui prétendent que les sportifs ont parfaitement le droit de jouer avec le règlement, c'est à dire de fauter puis d'être sanctionnés, dès lors qu'ils en tirent un avantage.