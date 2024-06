Pour vous, le gardien numéro 2 de la Nati Gregor Kobel (à droite) doit désormais remplacer le titulaire habituel, Yann Sommer. Image: KEYSTONE

Vous avez tranché: Yakin doit faire cette révolution

D'après notre sondage, les lecteurs de watson souhaitent voir Yann Sommer être remplacé par Gregor Kobel dans le but suisse ce samedi (18h00), en 8e de finale de l'Euro contre l'Italie.

Plus de «Sport»

Murat Yakin nous a habitués aux surprises dans son alignement depuis le début de cet Euro. Et à en croire notre sondage, vous souhaitez que le sélectionneur national nous en prépare une très grosse, ce samedi en 8e de finale face à l'Italie (18h00).

Vous êtes en effet 48% à vouloir que Gregor Kobel, gardien numéro deux de la Nati, remplace face aux Transalpins le titulaire habituel (et longtemps incontesté) Yann Sommer. Seulement 43% des 1461 votants estiment que Yakin doit garder Sommer. Les 9% restant sont accordés au portier numéro 3, le Fribourgeois Yvon Mvogo.

Les résultats du sondage image: watson

Ce sondage a été glissé dans un précédent article, où nos collègues Bruno Knellwolf et François Schmid-Bechtel débattaient du gardien à aligner contre l'Italie. Ce sont visiblement les arguments de Bruno Knellwolf, pro-Kobel, qui vous ont convaincus. Et on ne peut pas dire qu'il mâchait ses mots. Un exemple?

«Ce qu'il faut contre l'Italie, c'est un gardien comme Gregor Kobel. Quelqu'un qui, contrairement à Yann Sommer, ne s'effondre pas sur 8 frappes sur 10, pour regarder d'un air désespéré le ballon filer. Nous avons besoin d’un rock. Un portier qui, par son regard féroce, parviendra à mettre à genoux des Italiens déstabilisés. Un homme aussi massif que le Saint-Gothard et qui, grâce à ses 88 kilos de muscles, son envergure et sa détermination dans les airs, rentrera dans la tête de l'adversaire dès le premier ballon touché.» Bruno Knellwolf

Le journaliste de CH Media, groupe auquel appartient watson, mettait aussi en avant un argument davantage psychologique, lié au club italien dans lequel joue Yann Sommer, l'Inter Milan. En le reléguant sur le banc, on enverrait aux Transalpins un message capable de les humilier, en quelque sorte. Du genre: «Hey, cher voisin, regarde! On n'a même pas besoin de ton gardien champion d'Italie, tellement on est fort!»

Gregor Kobel prendra-t-il la place de Yann Sommer samedi? Image: KEYSTONE

Bruno Knellwolf comparait également les performances de Sommer – dont il n'a pas oublié de rappeler la boulette sur le but annulé de l'Allemagne – et Kobel, en vantant les stats du gardien du Borussia Dortmund:

«Il a conduit Dortmund en finale de la Ligue des champions. Avec six clean sheets, il est le portier qui a le plus souvent conservé sa cage inviolée dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs»

En tout cas, on espère pour le Zurichois – pour autant que Murat Yakin écoute vos préférences et l'aligne – et toute la Suisse qu'il réalisera un nouveau blanchissage ce samedi à Berlin... (yog)