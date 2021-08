Sport

Lionel Messi au PSG: l'Argentin explique son choix



Image: AP

Lionel Messi: «Tout est nouveau pour moi mais mes amis vont m'aider»

La star argentine a donné une conférence de presse au Parc des Princes à 11 heures en compagnie du président Nasser Nasser al-Khelaïfi. Voici leurs principales déclarations.

Messi en revient à l'essentiel, son essentiel: le plaisir de jouer: «Évidemment, j'ai beaucoup changé depuis le début de ma carrière. J'ai plus d'expérience, de vécu. Mais j'ai le même enthousiasme. J'ai gardé ce côté enfant: j'aime jouer, gagner. Je donnerai tout pour le faire et pour garder ce plaisir.»

Messi évoque son intégration à Paris, dans un environnement totalement nouveau pour lui, et admet que c'est un point sensible: «C'est vrai, j'en ai parlé avec Leonardo (ndlr: directeur sportif) avant ma venue, j'espérais que ma famille soit bien et puisse s'adapter rapidement à la ville, au pays. C'est une nouvelle expérience pour nous tous. Je suis prêt. J'ai de l'envie. Mes amis dans le vestiaire vont m'aider. Pochettino aussi (ndlr: l'entraîneur). Nous avons une affinité naturelle avec «Poche» car nous sommes tous les deux argentins. Entre nous, tout a marché parfaitement dès le début. Cela a aussi joué un rôle.»

Al-Khelaïfi respecte le fair-play financier, promis-craché: «Je vais dire clairement les choses: nous connaissons les règles du fair-play financier et nous les respecterons toujours. Nous nous sommes réunis avec nos équipes juridiques, financières. Si on le fait (ndlr: le transfert de Messi), c'est qu'on peut le faire. Sinon, on n'aurait pas bougé.»

Messi est moins mesuré sur la question (obsédante) de la Ligue des champions: «Je le dis, mon rêve est de soulever une fois encore le trophée de la Ligue des champions. Je ne sais pas si nous sommes favoris mais je pense que j'arrive dans une équipe complète, aboutie, au-delà des recrues importantes engagées cet été. Je peux encore aider.»

Messi reste prudent, voire poli, avec le championnat de France: «J'ai suivi la Ligue 1 car j'ai des amis ici. C'est un championnat qui a bien progressé ces dernières années, notamment grâce au PSG. Les adversaires progressent aussi et veulent battre Paris. Pour moi, ce sera de nouveaux stades, de nouveaux adversaires. Mais je suis très heureux de découvrir ce championnat.»

Messi ne cache pas que des amis l'ont convaincu de le rejoindre à Paris: «Neymar, oui, évidemment. J'ai eu des contacts avec certains dans le vestiaire. Ney, Di Maria, Paredes. Tout ceci a influencé, oui.»

Al-Khelaïfi refuse d'envisager un départ de Kylan Mbappé, dont le contrat expire dans un an: «Kylian voulait des renforts (ndlr: pour prolonger à Paris), je crois qu'il en a. C'est ce qu'il avait réclamé publiquement: une équipe compétitive. Aujourd'hui il n'y a plus d'excuse.»

Le président Al-Khelaïfi garde un discours musclé. Il répète à l'envi que «le PSG n'a encore rien gagné»: «Notre ambition n'a pas changé et tout le monde la connaît: gagner chaque match, chaque trophée. Bien sûr, la venue de Leo nous rapproche de cet objectif. Mais nous n'avons encore rien gagné. Il va falloir progresser, avoir une mentalité de gagnant, une discipline. Nous devons rester calmes, très clames. Et surtout beaucoup travailler.»

Messi ne sait pas quand il pourra reprendre la compétition: «Le plus vite possible», sourit-il en tressaillant sur sa chaise. Les médias français évoquent un délai de deux semaines.

Messi est comme un enfant dans un magasin de jouet: «Je vais jouer avec les meilleurs et, ça, c'est magnifique. Il y a de grands joueurs à tous les postes et des transferts retentissants.»

Lionel Messi commence en espagnol, très calmement: «Tout le monde sait à quel point j'ai été triste de quitter Barcelone. C'est difficile de partir après tout ce temps. Mais en arrivant à Paris, j'ai vu cet énorme enthousiasme. C'était de la folie. Je me suis senti heureux, Là, j'ai hâte de rejoindre mes camardes, j'ai déjà envie de m'entraîner.»

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, décide de s'exprimer en anglais, la langue officielle de «l'autre planète» sur laquelle le club prétend s'installer: «C'est un jour fou, historique, pour Paris, mais aussi pour tout le football mondial. Nous avons de grandes ambitions. Nous sommes fiers de la façon dont nous menons ce projet. Mais nous n'avons encore rien gagné. Tout ceci n'est qu'un départ. L'arrivée du meilleur jour du monde doit nous amener à gagner de nombreux trophées.»

Depuis 4 heures du matin, des centaines de personnes sont amassées devant les portes du Parc des Princes où Lionel Messi, accompagné de ses nouveaux patrons parisiens, doit donner une conférence de presse en mondiovision. Des journalistes ont afflué du monde entier.

Le show Omar da Fonseca

«Messi ne marche pas. Il réfléchit»

«Messi ne demande pas le ballon, c'est le ballon qui choisit Messi. Il sait qu'entre ses pieds, il sera bien traité»

«Messi sait tout faire. Il peut créer le menu, le mijoter, servir à table, et encore saluer à la sortie»

Omar da Fonseca

Rupture de stock

Au Paris Saint Germain, Lionel Messi portera le numéro 30, celui de ses débuts à Barcelone. Les maillots étaient déjà disponibles à la vente ce matin à 9 heures, pour environ 160 à 190 francs pièce. Une heure plus tard, il ne restait plus que des modèles femmes et enfants...

«C'est dans les premiers instants du transfert, quand la joie est irrationnelle, que les ventes flambent»

Le documentaire insider