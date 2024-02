Il imite les coachs après une occasion manquée et c'est génial

Un internaute s'est glissé dans le costume de Simeone, Klopp ou encore Guardiola, imitant chacun d'eux à la perfection.

Il n'y a pas de plus grande différence entre deux entraîneurs que lorsque leur équipe manque une grosse occasion. S'ils se ressemblent souvent au moment de célébrer un but ou de transmettre des consignes, les coachs font ressortir ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes lorsque la frustration générée par une chance galvaudée vient les habiter.

Un internaute l'a bien compris et a décidé d'en jouer. Dikeh a observé attentivement les stars du banc et décidé de les imiter. Le résultat est exceptionnel:

Vidéo: watson

Le comique a pris soin d'ajouter une photo de celui dont il adopte l'attitude à chaque changement de rôle. Et pour que la ressemblance soit encore plus frappante, il n'a pas oublié de changer de tenue, et parfois de coupe de cheveux.

«Il imite mieux Klopp que Klopp lui-même», a salué un internaute, tandis qu'un autre a déjà une idée du prochain technicien sur la liste, non sans quelque arrière-pensée: «Maintenant, on attend Joachim Löw!»

L'ex-sélectionneur allemand avait fait le buzz lors de l'Euro 2016. Il avait été surpris par les caméras en train de mettre sa main dans son pantalon avant de se rasseoir pour sentir ses doigts.

Pas certain toutefois que Dikeh ait très envie de s'aventurer sur ce terrain-là.