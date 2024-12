Le transfert de Zuber fâche aussi les supporters du FC Zurich

Le transfert deSteven Zuber au FC Zurich a surpris et agacé les fans de Grasshopper.. Image: watson/keystone

La venue de Steven Zuber au FCZ en janvier n'en finit plus de faire des vagues sur les bords de la Limmat.

Mercredi dernier, le FC Zurich avait annoncé le transfert de l'international suisse Steven Zuber (53 sélections). Une information qui avait surpris et fâché les fans de Grasshopper, club pour lequel Zuber a joué à 146 reprises dans le passé. Les supporters l'avaient d'ailleurs fait savoir sur les réseaux sociaux: sous le post du footballeur annonçant qu'il jouera désormais pour le FCZ, les commentaires haineux à l'égard de Zuber avaient été nombreux.

La tension était montée d'un cran autour de ce transfert lorsque Steven Zuber avait effacé une publication Instagram postée en 2019. Cette année-là, GC avait été relégué en Challenge League et en signe de soutien, Steven Zuber avait posté plusieurs photos de son passage à Grasshopper, accompagnées de ce message:



«Nous, les Hoppers (réd: le surnom de GC), reviendrons plus fort! Hopper un jour, Hopper toujours!»

Or on a appris ce week-end que les soutiens du FC Zurich sont eux aussi remontés contre l'arrivée de celui qui est encore considéré comme une personnalité de GC.

Pour le premier match de Zurich à domicile depuis l'annonce du transfert, dimanche contre Saint-Gall, les fans de la Südkurve ont déployé deux banderoles au sujet de leur nouvelle recrue.

Sur la première, on pouvait lire ce qu'avait écrit Zuber sur les réseaux sociaux («Eimal Hopper, immer Hopper' - S. Zuber (mai 2019))» et sur la seconde, une référence au fait que le passé pouvait être supprimé uniquement sur Instagram. Les fans ont ensuite lancé des chants injurieux contre l'ancien joueur de GC et l'ont notamment insulté de «fils de pute».

L'accueil réservé à Steven Zuber lors du premier match à domicile sera connu le 19 janvier. Pour sa première rencontre après la pause hivernale, le FC Zurich recevra Yverdon-Sport au Letzigrund. (riz/jcz)