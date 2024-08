Les supporters français sont en colère

Le poste de gardien de but est ancré en chaque Suisse

Dans une lettre, beIN Sports a justifié sa décision en disant que son «niveau d'investissement n'est possible qu'en programmant les matches les vendredi, samedi et lundi». (ats/afp)

La saison 2024/25 de Ligue 2 a débuté il y a une semaine dans un climat tendu, la décision de la LFP, en accord avec le diffuseur beIN Sports, de programmer l'essentiel des matches le vendredi soir et, selon les journées, d'autres matches le samedi et le lundi, ne passant pas auprès des supporters.

«Lors de l'arrivée des équipes de production pour le match Lorient-Grenoble, il semblerait que des dizaines de supporters grenoblois ont déversé de la peinture sur le car-régie, où se trouvaient des employés, et ont saccagé le matériel d'un car d'accompagnement après s'y être introduits», a relaté à l'AFP une source interne à beIN Sports.

Plus tôt dans la journée des cars de régie et de matériel du diffuseur avaient déjà été dégradés.

La rencontre de Ligue 2 entre Lorient et Grenoble a été interrompue ce week-end. Un conflit autour de la programmation des matches divise les supporters et le diffuseur beIN Sports.

