Les joueurs du FC Thierrens.

Une grosse boulette vient gâcher les finales du foot amateur vaudois

«L’Association cantonale vaudoise de football (ACVF) a publié deux règlements contradictoires en vue des finales de 2e ligue», rapporte «24 Heures». Certains clubs ont suivi le premier, d'autres le second.

En début de saison, l'ACVF avait comme à son habitude publié le règlement de la saison à venir et personne n'avait rien trouvé à redire: tout était clair, limpide même. Sauf que la semaine dernière, soit quelques jours avant les finales de 2e ligue, la «Vaudoise» a présenté ses «modalités des finales». «Problème: les deux documents se contredisent», explique 24 Heures, qui a révélé l'affaire ce mercredi.

➡️ Ce que dit le document du début de saison:

L'équipe qui marque le plus de buts sur les deux rencontres (aller et retour) s'impose.

➡️ Ce que dit le règlement des finales

En cas d'égalité de points (et non de buts), les deux équipes doivent se départager en prolongations puis aux pénalties.

En clair, on peut comprendre de ce dernier texte qu'il est possible de perdre l’aller 3-0 puis gagner le retour 1-0 et de se retrouver à égalité, ce qui enverrait tout le monde en prolongations.​

L’ACVF a envoyé un mail aux quatre clubs finalistes pour leur demander de se référer à la première version. «Sauf que la brèche a été ouverte, que les matches aller ont déjà eu lieu et que les deux perdants s’y sont engouffrés pour défendre leurs intérêts, poursuit 24 Heures. Stade-Lausanne II (battu 3-0 par Thierrens) et Gland (battu 3-1 par Pully), peuvent notamment argumenter qu’ils se sont rués à l’attaque pour compenser un déficit d’un goal. Tout en estimant qu’en encaisser un de plus n’aurait aucune conséquence», puisque selon eux c'est le règlement de la «Vaudoise» qui fait foi et non celui publié en début de saison.

L'ACVF devra trancher en faveurs des uns ou des autres. Le casse-tête est assuré. Quoi qu'il arrive, deux clubs seront furieux. Il reste à savoir lesquels.

(jcz)