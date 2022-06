Les mauvaises langues diront qu'il s'agit du Lausanne-Sport. Spoiler: ce n'est pas cette équipe.

La pire équipe de foot en Suisse est romande!

Le FC Zurich a été sacré champion national, mais tout à l'autre bout de la hiérarchie du football helvétique, quatre équipes n'ont marqué aucun point en 5e ligue. Dont deux Romandes. Et la plus mauvaise de toutes vient du canton de Vaud.

Pros, amateurs, adultes, juniors: environ 15 000 équipes jouent en Suisse chaque année. De la Super League à la 5e ligue, c'est le même refrain: elles tentent toutes de faire le mieux possible.

Mais pour certaines, la saison tourne au fiasco complet. A la clé, il y a parfois une relégation. Pour les formations de 5e ligue, la plus basse division nationale, il s'agit d'éviter le titre peu gratifiant de pire équipe du pays.

On a creusé dans les archives des associations régionales pour trouver, justement, ces plus mauvaises équipes de chaque saison depuis l'exercice 1999/2000.

Saison actuelle

Cette saison, qui est quasiment terminée partout en 5e ligue, quatre équipes n'ont pas marqué le moindre point. Les voici:

FC Lavigny (VD):

0 victoire – 0 nul – 18 défaites, goal-average: 12-147



0 victoire – 0 nul – 18 défaites, goal-average: 12-147 FC Vicques (JU):

0 victoire – 0 nul – 20 défaites, goal-average: 14-132

0 victoire – 0 nul – 20 défaites, goal-average: 14-132 AS Tresa (TI):

0 victoire – 0 nul – 22 défaites, goal-average: 30-119

0 victoire – 0 nul – 22 défaites, goal-average: 30-119 FC Gossau 4 (SG):

0 victoire – 0 nul – 16 défaites, goal-average: 12-73

Mercredi dernier, l'AS Tresa était la dernière équipe à avoir la possibilité d'éviter le zéro pointé. Mais elle a pris une casquette 9-2 contre son voisin de classement, le FC Porza. La formation du district de Lugano a malgré tout évité la dernière place de son groupe: le FC Rancate 2 s'est retiré du championnat.

Vous l'aurez compris en lisant le tableau ci-dessus: la plus mauvaise équipe du pays lors de cette saison 2021/2022 est le FC Lavigny, à cause de la différence de buts. Les Vaudois – dont le club a été fondé en 1976 – ont encaissé environ huit buts par match et n'ont trouvé le chemin des filets que deux parties sur trois. Leur plus grosse défaite? Une claque 18-0. Leur meilleur score? Un revers 4-2.

Tout sauf une forteresse imprenable: le terrain du FC Lavigny, dans le district de Morges. image: googlemaps

Le village de la Côte, qui offre une vue magnifique sur le lac Léman, compte environ 1000 habitants. Intégrer des joueurs de la relève dans sa première équipe n'est pas chose aisée: à côté de la «Une», le club du district de Morges ne compte qu'une formation de juniors F. Mais il comble clairement ce vide grâce à son fan shop: vous pouvez commander des cartons de six bouteilles de vin «Sélection FC Lavigny». Quel autre club peut se vanter de ça, hein?

Modric peut aller se rhabiller avec son extérieur du pied. A Lavigny, on sait que le plus efficace, c'est l'intérieur. image: FC LAVIGNY

Le FC Lavigny a une histoire mouvementée. En 2011, il doit se dissoudre faute de joueurs. Mais il renaît lors de la saison 2018/19 grâce à l'impulsion de jeunes du village. Sur le site web du club, ses dirigeants écrivent:

«Pour nous le FC Lavigny n'a jamais cessé de vivre et il fêtera ses 50 ans en 2026»

Une fiesta qui sera à n'en pas douter plus frénétique que les résultats actuels sur le terrain.

Des Kurdo-Soleurois dans le dur

La pire équipe du pays n'a pas toujours terminé la saison avec un zéro pointé. Lors des 23 dernières années, trois formations ont reçu le titre peu flatteur alors qu'elles avaient marqué un point.

C'était le cas du Kurdischer FC Solothurn en 2001/2002. Le club des Kurdes de Soleure a encore été «sacré» deux fois, en 2007/08 et 2008/09. Lors de ces deux saisons, il a tout perdu, qui plus est avec des goal-averages catastrophiques (respectivement 11-160 et 17-140). Mais depuis, le Kurdischer FC Solothurn s'est ressaisi et a même fêté une promotion en 4e ligue. Et à l'échelon supérieur, ça se passe même bien pour les Soleurois, actuellement quatrièmes de leur groupe.

Données et sources Toutes les données proviennent des associations régionales et de l'Association suisse de football (ASF). La recherche a toujours porté sur l'équipe de 5e ligue ayant le plus mauvais bilan. Si le critère des points ne suffisait pas, la différence de buts proportionnelle était également prise en compte.

Lors des saisons 2019/20 et 2020/21, il y a eu nettement moins de matchs en raison de la pandémie de Covid.



Seules les équipes qui ont effectué une saison complète ont été comptabilisées (en 5e ligue, des demi-saisons sont généralement possibles). S'il y avait des tours d'automne et de printemps, ceux-ci ont été additionnés. Les équipes qui se sont retirées (et il y en a eu beaucoup) n'ont pas été prises en compte.

En parlant de différence de buts: ces 23 dernières années, la pire équipe du pays a marqué 0,8 but par match en moyenne et en a encaissé 6,8. En tennis, on appellerait presque ça une roue de vélo.

Des Fribourgeois récidivistes

Une seule autre équipe que le Kurdischer FC Solothurn a terminé plus d'une fois pire équipe de Suisse: le FC Massonnens. Les Fribourgeois ont été sacrés en 2010/11, malgré un petit point au compteur. Ils ont signé le doublé deux ans plus tard, avec cette fois 22 défaites en autant de matchs. Mais comme les Kurdo-Soleurois, les Glânois ont fait des gros progrès depuis. Actuellement, ils luttent pour leur maintien en 4e ligue.

Mais tous ceux qui sont passés par le foot amateur le savent: les résultats sur le terrain ne sont de loin pas le plus important. Contrairement à de nombreux autres clubs, ceux qui figurent sur la carte des plus mauvais ont poursuivi leur saison et n'ont pas retiré leur équipe. D'une certaine manière, c'est aussi un succès. Et ces équipes contribuent aussi à nous faire aimer le foot des talus.

