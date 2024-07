L'Angleterre rejoint l'Espagne en finale de l'Euro

Les Anglais ont battu les Pays-Bas mercredi soir à Dortmund en demi-finale (2-1). C'est un but de Watkins dans les arrêts de jeu qui a libéré les Three Lions.

La Suisse mérite son élimination

Parce qu'elle a perdu aux tirs au but. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est le règlement. Même si ça n'enlève en rien la bravoure de la Nati. Vouloir isoler ce peloton d'exécution de l'art du football reviendrait à refuser de s'y préparer et à accepter d'échouer indéfiniment. Sur une pelouse, les nerfs ont autant leur place qu'un passement de jambe.

Certains disent que les tirs au but, ce n’est pas du football. Ce sont souvent les spectateurs les moins stoïques. Les supporters en CDD ou les plus ultras. Ceux qui remontent une écharpe et une bière de la cave le temps d’un tournoi, jusqu'à ceux qui programment leurs vacances d'été en Allemagne. Une affirmation noyée dans les sanglots, censée les aider à digérer une punition jugée injuste, et parfois basée sur un seul misérable shoot un poil mollasson.