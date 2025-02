Cristiano Ronaldo a complètement dégoupillé

On ne jouera plus au hockey de la même façon à Morges

«Mercato» et Jamel Debbouze ont raté une belle occasion

Voici ce que Jannik Sinner n'a plus le droit de faire

Ce club mythique abolit une drôle d'interdiction sur le look de ses joueurs

Notons que le Portugais, qui n'a pas marqué lors de cette partie, n'a pas été averti suite à cette explosion de rage. Il doit sans doute cela à son statut particulier en Arabie saoudite. CR7 s'est ensuite dirigé vers le quatrième arbitre pour se plaindre par la parole et les gestes de cette expulsion.

Jhon Duran a par exemple donné une tape à un adversaire, qui plus est sur la tête, ce qui lui a valu un carton rouge direct juste avant que ne débute le temps additionnel. Une décision qui n'a pas plu à Cristiano Ronaldo. Après s'être plaint auprès de l'arbitre de la rencontre, puis de son assistant, il s'est soudain retourné et a déversé sa colère sur le ballon présent dans le rond central, qu'il a envoyé loin dans les tribunes.

Al-Nassr peut nourrir de profonds regrets. Par deux fois, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont mené au score, ce week-end en championnat saoudien, contre Al-Ettifaq. Or ils ont concédé deux buts coup sur coup en fin de partie, pour finalement s'incliner sur le score de trois à deux.

Plus de «Sport»

Ils veulent brûler des concessionnaires en Suisse et ne sont pas inquiétés

Les plus lus

«Un KO tonitruant»: «Robocop» a éteint son adversaire

Engagé jeudi lors du ONE 171, Roberto «Robocop» Soldic n'a fait qu'une bouchée de son vis-à-vis Dagi Arslanaliev et s'est imposé au premier round à la suite d'un KO des plus impressionnants.

Le One championship, une organisation de MMA concurrente de l'UFC, et parfois décrite comme plus excitante que celle dirigée par Dana White, a fait étape ce jeudi soir au Qatar.