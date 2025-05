Le sélectionneur Patrick Fischer (à gauche) n'a pas hésité à tout changer pour favoriser l'intégration de Kevin Fiala. image: shutterstock/keystone

Une intuition géniale de Patrick Fischer a fait gagner la Nati

Si la Suisse a battu les Etats-Unis 3-0, c'est aussi et surtout grâce à son sélectionneur Patrick Fischer, particulièrement bien inspiré lundi à Herning.

Klaus Zaugg Suivez-moi

«C'était une belle journée»: à lui seul, le sélectionneur national Patrick Fischer a parfaitement résumé la brillante prestation de la Nati, victorieuse 3-0 contre les Etats-Unis, lundi à Herning au Danemark.

Les Suisses ont livré un match parfait, que ce soit avec ou sans le puck. Un équilibre rare entre discipline et créativité, concentration et décontraction – quelque chose que l’on voit peu dans un sport aussi imprévisible que le hockey. Les Américains (dont un seul joueur ne provient pas de la NHL) n’ont eu aucune chance, de la première à la dernière seconde.

Sous Patrick Fischer, la Suisse a déjà signé plusieurs grands succès au Championnat du monde. En 2022, elle avait même terminé la phase de groupes avec sept victoires au compteur. Mais un 3-0 concédé contre le Team USA en quart de finale avait mis fin à l'aventure des Helvètes. Etre «champion du monde de la phase de groupes» ne signifie malheureusement rien. Une toute autre vérité se révèle à partir des quarts de finale.

Après un match fou contre les champions du monde tchèques (défaite 4-5 après prolongation), les Suisses ont retrouvé leur calme, assuré l’essentiel contre le Danemark (5-2), puis trouvé face aux Etats-Unis un très bel équilibre entre magie offensive et rigueur défensive. Jamais encore sous Fischer la Nati n’avait autant dominé une grande nation du hockey mondial. Jamais un «géant» n’avait été autant privé de chances, du début à la fin.

Mais ce qui rend cette victoire spectaculaire, c’est avant tout sa sobriété. En d’autres termes, celle-ci a été spectaculaire par le résultat, et peu spectaculaire par son déroulé. Il n'y a eu aucun drame. Aucun feu d’artifice. Juste une démonstration froide de maîtrise tactique et technique. Ce succès est certes impressionnant, mais pour les amateurs de sensations fortes, il est presque ennuyeux. L'adversaire a été mis «échec et mat» coup après coup. Leonardo Genoni n’a pas eu besoin de se surpasser, ni de sortir des arrêts miraculeux. Ses coéquipiers ont tout verrouillé.

Et pourtant, le résultat est presque choquant: Leonardo Genoni n'a concédé aucun but contre les Etats-Unis, et ce, en plein Championnat du monde, alors que l'on se demandait s'il était encore le «grand Genoni» des aventures de 2018 ou 2024.

Il reste les matchs contre l’Allemagne, la Norvège, la Hongrie et le Kazakhstan pour débattre sur le choix du gardien numéro un. Mais face à de tels adversaires, il sera difficile pour Stéphane Charlin de passer un vrai test. Peut-être pourrait-il relancer la discussion avec un blanchissage contre l’Allemagne, à condition d'être titularisé.

Pour choisir son gardien en quart de finale, Patrick Fischer devra se fier à son intuition. Les statistiques, elles, ne donneront pas de réponse claire. Son flair, le technicien l’a cependant déjà démontré lors de ce 3-0 contre les USA. En intégrant Kevin Fiala, il a remanié les quatre lignes, et pourtant, l’équipe a tourné comme une horloge, en attaque comme en défense.

Grégory Hofmann était en tribune, et non Andres Ambühl. Depuis quand un sélectionneur suisse a-t-il pu se permettre de se passer d’un attaquant comme Grégory Hofmann lors d’un Mondial? Les mauvaises langues diront que Hofmann est le grand perdant de cette compétition, et que seul son nom lui a permis d’obtenir sa place dans l'équipe. Les plus enthousiastes, eux, se réjouiront: «Quelle profondeur d’effectif, si l’on peut se passer d’un joueur comme lui».

Est-ce que Niederreiter viendra aussi? Si Nino Niederreiter est éliminé avec Winnipeg au deuxième tour des play-offs, il pourrait rejoindre l’équipe nationale pour le Mondial. «Nous gardons encore une place libre», explique le sélectionneur Patrick Fischer. Cette place reste réservée à Niederreiter tant que nous ne savons pas si Winnipeg poursuivra sa route. Les Jets sont actuellement menés 2-1 par Dallas dans la série.



Pour les quatre matchs restants, une nouvelle mission attend Patrick Fischer: il ne s’agit plus de sécuriser la qualification pour les quarts (elle est acquise), mais de conserver la forme, d'affiner un jeu déjà très abouti et de relâcher légèrement – mais pas trop – les rênes tactiques.

Bilan après trois parties: ceux qui remportent les matchs de poule de manière spectaculaire ne sont pas forcément candidats à une demi-finale ou une finale. Mais ceux qui gagnent de manière spectaculaire sans assurer le spectacle – comme la Suisse contre les USA – peuvent aller très loin. De Herning à Stockholm, où se joueront les ultimes rencontres du Championnat du monde.