Jean-Pierre Nsame (à gauche) a été le match-winner pour Saint-Gall dimanche. Image: KEYSTONE

Nsame égale le plus prestigieux des records en Super League, mais...

Avec son doublé dimanche à Zurich, l'attaquant de Saint-Gall, Jean-Pierre Nsame, co-détient le record de buts marqués dans l'histoire de la Super League. Néanmoins, la marque absolue dans le foot suisse est encore très loin.

Jean-Pierre Nsame n'a rien perdu de son instinct de buteur. Revenu le mois dernier en Suisse, prêté par Come, l'avant-centre camerounais a inscrit un doublé dimanche pour Saint-Gall sur la pelouse du FC Zurich.

Deux buts qui ont offert la victoire à son équipe (2-1), mais qui permettent aussi à Nsame d'égaler un record: celui du nombre de buts inscrits en Super League. Il co-détient désormais cette marque de 111 goals avec Marco Streller, l'ex-légendaire attaquant du FC Bâle (qui a pris sa retraite en 2015).

Jean-Pierre Nsame, un homme craint par toutes les défenses du pays. Image: KEYSTONE

Après la partie au Letzigrund, le numéro 33 des Brodeurs s'est réjoui au micro de blue Sport:

«Oui, c'est une fierté d'égaler ce record. Je peux dire avec fierté que je m'asseois à la table de Marco Streller, qui a été un grand buteur du foot suisse»

Nsame et Streller sont donc les deux hommes qui ont trouvé le plus de fois le chemin des filets depuis que la Super League a été instaurée, il y a 22 ans, lors de la saison 2003/2004. Mais le record absolu dans le football suisse appartient toujours – et de très loin – à Peter Risi, qui a planté 197 pions entre 1970 et 1984, quand la première division s'appelait encore LNA.

Le Nidwaldien Peter Risi, ex-attaquant de grand talent et international suisse, a porté les maillots de Zurich, Lucerne et La Chaux-de-Fonds, entre autres. Il est décédé en 2010, à l'âge de 60 ans. Image: keystone

Avant ses deux réussites de dimanche, Jean-Pierre Nsame avait marqué l'intégralité de ses 109 premiers buts en Super League pour Young Boys. Un club dans lequel il a joué de 2017 à janvier 2024 (excepté six mois de prêt à Venise en 2022) et que ses nombreux goals ont largement aidé à remporter six titres de champion national depuis 2018.

Marco Streller, légende du FC Bâle. Image: KEYSTONE

L'international camerounais a déjà été sacré trois fois meilleur buteur de Super League, en 2019/20, 2020/21 et 2022/23. Lors de l'exercice 19/20, il a même battu un record, celui du nombre de goals sur une saison (32).

Une première occasion dimanche à Yverdon

Fait cocasse: c'est son club actuel, Saint-Gall, qui a été sa victime préférée en championnat. Au total, le Lion indomptable a scoré 17 fois contre les Brodeurs, le même nombre que face à Lugano.

Avec encore 15 matchs à disputer avant la fin de la saison, Jean-Pierre Nsame – dont le prêt court jusqu'en juin prochain – aura beaucoup d'occasions de marquer un but et, ainsi, de détenir seul le record de meilleur buteur de la Super League.

Il aura une première occasion dimanche prochain sur la pelouse d'Yverdon. Une équipe contre qui le Saint-Gallois a déjà marqué: c'était le 30 juillet 2023 avec YB (2-2), sur penalty, et déjà au Stade Municipal. Les Yverdonnois sont prévenus...