Alisha Lehmann et ses consœurs s'exposent à un danger en se roulant sur la pelouse.

Les footballeuses évitent de se rouler par terre et la raison est inquiétante

La joueuse du Bayern Munich, Lena Oberdorf, raconte des situations gênantes avec des voyeurs et des vidéos suggestives détournées.

Dans son podcast Popcorn und Panenka, la joueuse du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne, Lena Oberdorf (23 ans), a discuté de la raison pour laquelle les femmes se relèvent plus vite que les hommes après une faute. Et elle a une théorie:

«Parce que beaucoup de gens zooment (avec leur téléphone portable) sur vous quand vous êtes allongée»

Lena Oberdorf préfère rester debout. Image: keystone

Oberdorf décrit une scène concrète qui l'a particulièrement perturbée: «J'ai vu une fois une vidéo où un type était assis dans les tribunes à Wolfsburg et il a zoomé avec son téléphone portable pendant que les filles s'étiraient». Elle-même s'est sentie exposée plusieurs fois aux regards de voyeurs.

«Je me dis parfois, quand je suis allongée par terre, que c'est une position désavantageuse» Lena Oberdorf, footballeuse

La milieu de terrain du Bayern Munich enchaîne:

«Nous ne nous couchons pas beaucoup sur le terrain parce que nous voulons continuer à jouer. Mais cette autre raison est aussi devenue un sujet de conversation chez moi.»

Lena Oberdorf craint ce genre de moments. Image: keystone

Fausses vidéos sur Internet

Ces incidents ne se limitent pas au stade. Lena Oberdorf a également raconté ses expériences sur les réseaux sociaux. Des centaines de vidéos d'elle apparaissent sur des plateformes comme TikTok, avec des scènes détournées. Un exemple? Un moment où la footballeuse allemande essuie la sueur de son visage avec son maillot relevé est accompagné d'une musique suggestive.

Mais il y a pire, avec des vidéos particulièrement inquiétantes. Des clips créés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) montrent Lena Oberdorf dans des scénarios érotiques fictifs, par exemple une fausse scène de baiser avec son ancienne coéquipière de Wolfsburg, Jule Brand.

««Dans ces vidéos, on devient un objet», s'indigne la joueuse de la Mannschaft. Elle fait clairement savoir qu'elle s'oppose à cette forme de manipulation numérique: «Ça suffit ! L'IA est mauvaise et semble très réelle. S'il vous plaît, arrêtez ça!»

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber