Vidéo: twitter

Ce footballeur a eu un superbe geste de fair-play

Très peu de joueurs, sans doute, auraient eu le même comportement que Pepê, attaquant du FC Porto, dimanche contre Estoril.

Plus de «Sport»

C'est une très belle scène qui a eu lieu dimanche dans le championnat portugais, lors du match entre le FC Porto et Estoril (4-0). Son principal protagoniste? Pepê (à ne pas confondre avec le légendaire défenseur portugais Pepe, tout frais retraité).

On joue la 23e minute quand l'attaquant de Porto – dont l'équipe mène déjà 1-0 – part en contre-attaque. Il remporte son duel épaule contre épaule face au défenseur d'Estoril, Pedro Amaral. Ce dernier stoppe ensuite soudainement sa course. Il se tient l'arrière de la cuisse et s'écroule de douleur dans les seize mètres. Puis lève le bras, pour annoncer qu'il abdique.

Pepê, qui a alors une véritable chance de but en se trouvant seul face au gardien, interrompt son action.

Un geste fair-play de grande classe, sachant qu'il n'avait aucune obligation de s'arrêter.

L'action en vidéo Vidéo: twitter

L'arbitre stoppe alors le jeu pour que les soigneurs s'occupent du malheureux Pedro Amaral, qui devra céder sa place suite à cette action.



Pepê, lui, est chaleureusement félicité par un autre adversaire, qui enlace son visage.

Seulement cinq minutes après cette action, l'attaquant du FC Porto trouvera, cette fois, le chemin des filets pour inscrire le 2-0. Le karma (positif, sur ce coup), diront certains...

Les «Dragons» se sont facilement imposés 4-0 contre Estoril et ont consolidé leur deuxième place au classement. Après dix journées, ils comptent trois points de retard sur le leader, le Sporting (qui a remporté tous ses matchs).

Dimanche, Porto se déplacera sur la pelouse du Benfica, où joue l'international suisse Zeki Amdouni, pour le derby. (yog)