Très gros scandale d'arbitrage dans les Balkans

Un match du championnat de première division du Monténégro a été le théâtre d'un but purement imaginaire et totalement scandaleux. On se demande à quoi pensait le corps arbitral.

Il n'y a pas la goal-line technology en première division monténégrine et cela se ressent: un but qui n'en est pas un a été accordé le week-end dernier, lors du match Jedinstvo-Decic comptant pour la 7e journée du championnat.

Cette réalisation – purement imaginaire – est intervenue à la 40e minute et a permis au Brésilien Caique Augusto d'ouvrir le score d'un coup de tête pour l'équipe visiteuse. Or le gardien de Jedinstvo, Goran Akovic, s'est parfaitement détendu. Il n'a pas été piégé par le rebond devant lui et a empêché le ballon de filer au but.

Celui-ci a tout juste effleuré la ligne, alors qu'il doit la franchir entièrement pour que la réussite soit comptabilisée.

Jugez par vous-même! Une vue à partir de la 40e seconde vous donnera un très bon aperçu de la situation. Vidéo: twitter

Aucune raison donc d'accorder un but, et pourtant, le corps arbitral n'a pas hésité: le 1-0 a tout de suite été prononcé. Cette décision a provoqué la colère des joueurs locaux et des rares spectateurs présents au Gradski stadion.

Le jeu a néanmoins repris et la formation lésée a eu la force de se relever. Elle a égalisé en début de deuxième mi-temps et a donc arraché le point du match nul contre une équipe mieux classée, actuelle 3e de la ligue, et surtout, championne en titre et récemment éliminée au 3e tour de la Conference League. Un média local rapporte le mécontentement de Jedinstvo suite au scénario de la rencontre.

«C'est un excellent match de nos garçons, bien préparé par le staff technique, avec le soutien de nos fidèles supporters, alors qu'il pleuvait abondamment. Or tout cela est effacé par une décision arbitrale scandaleuse. Tout a été dit. Tout a été vu. Ces images ont déjà fait le tour du pays. Les excuses de l'arbitre et le fait qu'il ait reconnu son erreur à la mi-temps ne signifient rien pour nous. Que retenir? Comment justifier un arbitrage aussi mauvais durant toute la rencontre, car il y a eu aussi des hors-jeu et des fautes flagrantes? Nous avons été blessés. Nous ne méritons pas ça. Nous avons bien sûr réagi. Félicitations à nos garçons, ils ont montré le bon comportement dans cette situation»

Les excuses de l'arbitre de la rencontre, qui plus est à la mi-temps, n'ont donc pas atténué le désarroi des locaux. Espérons pour eux qu'ils n'encaisseront pas un but similaire samedi en championnat lors de la réception du FK Sutjeska Niksic, habitué lui aussi, jusqu'à cette saison, aux campagnes de qualification sur la scène européenne.

(roc)