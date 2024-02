Image: EPA EFE

Le Real Madrid ferme son toit: incompréhension et polémique

Le club merengue a accueilli l'Atlético en indoor, dimanche soir, alors que le temps était sec et clément (10 degrés). Son adversaire n'a pas compris.

Le 2 septembre dernier, le Real Madrid avait écrit une nouvelle page de sa riche histoire en disputant pour la première fois un match à domicile sous toit. Ce jour-là, les merengues avaient reçu Getafe et comme les prévisions météos annonçaient de la pluie, le club madrilène avait préféré anticipé le mauvais temps en faisant coulisser pour la première fois son nouveau toit rétractable de 35'000 tonnes, de façon à permettre aux joueurs d'évoluer au sec.

Le leader de la Liga a fait exactement la même chose ce dimanche pour la réception de son voisin et rival l'Atlético (1-1), mais pas pour les même raisons, puisqu'il n'y avait aucun risque de pluie et que la température était agréable (10 degrés environ au coup d'envoi).

L'Atlético surpris et démuni

L'Atlético a été prévenu des conditions de jeu avant la rencontre et selon Mundo Deportivo, les Colchoneros auraient été «surpris, peut-être un peu agacés», par la décision d'évoluer en indoor alors que ce n'était absolument pas indispensable. Un sentiment qu'ils ont dû ruminer puisque les visiteurs n'ont absolument pas le droit de donner leur avis sur l'éventuelle fermeture du toit. En Liga et en Coupe du Roi, c'est en effet le propriétaire du stade qui prend seul la décision et l'impose donc à l'équipe adverse.

La seule obligation est de commencer et de terminer la partie dans les mêmes conditions. Si le toit est fermé au coup d'envoi, il doit donc l'être jusqu'au coup de sifflet final.

Ce n'était pas la première fois de la saison que le Real Madrid jouait «en intérieur» alors que le temps n'était pas menaçant. Il l'avait déjà fait le 17 décembre dernier pour un match de championnat contre Villarreal. Selon les médias ibériques, les joueurs du Real Madrid avaient eux-mêmes pris cette décision afin de se sentir davantage poussés par leur public, un stade fermé agissant comme une caisse de résonance. Le Real s'était imposé 4-1 et les supporters de la «Maison blanche» avaient constaté une nette différence d'ambiance.

«Nous sommes ravis. L'ambiance est beaucoup plus perceptible», avait déclaré l'un d'eux au media Relevo, tandis qu'un autre avait avoué sa «stupéfaction» au moment de pénétrer dans l'enceinte sous cloche. «C'est une ambiance incroyable, bien meilleure que la précédente», avait-il ajouté.

En Ligue des champions, le Real doit demander la permission Le 6 mars prochain, le Real Madrid reçoit le RB Leipzig en 8e de finale retour de la Ligue des champions. S'il souhaite fermer son toit, il ne pourra pas le décider seul. Il devra, comme les autres clubs disposant de cette technologie en Coupe d'Europe, en faire la demande auprès de l'UEFA, qui y accèdera si les conditions météorologiques l'exigent.

Il est fort possible que ce soit pour profiter de la ferveur de leur public que Bellingham et ses coéquipiers ont renoncé à jouer sous les étoiles, dimanche soir dans un match qui s'est soldé par un nul (1-1) et qui n'a fait les affaires d'aucun des deux clubs.