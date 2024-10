La coach d'YB est enceinte: «J'avais peur de la réaction de mes joueuses»

«Ce n'était pas vraiment un problème. Mon entourage a toujours là pour moi. Il y a déjà eu des gens dans le public qui m'ont insultée de manière très sexiste et qui ont fait des gestes obscènes, mais je sais me défendre!»

«Au début, ils étaient surpris, car c'était une situation nouvelle pour tout le monde. Mais dès le début, ils m'ont fortement soutenu. Ils m'ont tous dit: "On va y arriver!" Ce n'était et ce n'est vraiment un problème pour personne.»

C'est une situation (encore) inhabituelle dans le football. Imke Wübbehorst, l'entraîneur de l'équipe féminine d'YB en Super League, va bientôt devenir mère et part donc en congé maternité dans quelques semaines, en plein milieu de la saison. L'Allemande a confié à 20 Minuten la réaction de ses joueuses et a expliqué la manière dont YB gérait sa grossesse en tant que club de football.

Titré vendredi sur la course de montagne la plus dure du monde, Mathieu Blanchard a reconnu qu'il avait pris un gros risque en changeant ses habitudes.

Mathieu Blanchard s’est imposé vendredi dans le Grand Raid de la Réunion, l’un des monuments du trail, après 175 km de course et plus de 10'000 mètres de dénivelé positif. Le Français a mis 23h25 pour venir à bout de la «Diagonale des fous», le surnom de cette épreuve mythique, et s'il a triomphé, c'est grâce à ses qualités athlétiques autant qu'à une stratégie audacieuse.