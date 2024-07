Xherdan Shaqiri reviendra-t-il au FC Bâle? image: keystone/watson

Pourquoi le FC Bâle peut rêver d'un retour de Shaqiri

Le néo-retraité avec la Nati ne se plaît plus à Chicago et veut rentrer en Europe. Son club formateur a de bonnes raisons d'espérer qu'il revienne à la maison.

Céline Feller / ch media

Pour saluer la fin de carrière internationale de Xherdan Shaqiri, le FC Bâle a posté lundi sur les réseaux sociaux une photo de l'ancien numéro 23 de la Nati. Les fans se sont emballés. «Enfin!!!», ont commenté certains d'entre eux, interprétant cet hommage comme un retour du prodige dans le club de ses débuts.

Ça fait des semaines qu'ils espèrent ce retour à la maison. Même douze ans, moment où «XS» a quitté le club rhénan. Mais ce rêve peut-il devenir réel?

Oui, depuis que Xherdan Shaqiri a quitté le petit FC Bâle pour le grand Bayern Munich à l'été 2012, la nostalgie est grande sur les bords du Rhin. Avec le maillot du FCB, il avait envoûté tout le monde. En Super League, bien sûr, et même en Ligue des champions, contre Manchester United en 2011 par exemple, quand il avait donné le tournis à une défense de classe mondiale grâce à ses centres. Il avait aussi marqué les esprits avec sa manière d'être, ses répliques, son espièglerie.

C'est au Bayern que Shaqiri a lancé sa carrière internationale de haut niveau. Et elle comprend un superbe palmarès: deux Ligues des champions (une avec les Bavarois et une avec Liverpool) et 125 sélections avec la Nati, où il a marqué lors des six derniers grands tournois (son dernier but, c'était contre l'Écosse à l'Euro 2024). Même Cristiano Ronaldo n'a pas réussi cela.

Les relations avec Chicago sont tendues

Mais voilà, un retour de Xherdan Shaqiri au FC Bâle n'a jamais été aussi réaliste qu'actuellement. Son contrat à Chicago, où il joue depuis février 2022, expire à la fin de l'année. Certes, il est attendu dans le club de l'Illinois la semaine prochaine après ses vacances.

Mais là-bas, on serait content que le joueur de 32 ans cherche rapidement une autre équipe.

Tout d'abord parce que les dirigeants du Chicago Fire ne sont pas vraiment satisfaits de ses performances. C'est notamment pour cette raison qu'il a été libéré plus tôt que prévu en juin pour rejoindre l'équipe nationale.

Shaqiri ne semble plus heureux à Chicago. Image: www.imago-images.de

Mais plus encore parce que Shaqiri a critiqué publiquement, quand il était avec la Nati, la gestion du club:

«Mes ambitions à Chicago étaient différentes, je voulais mener l'équipe en playoffs. Mais les bonnes décisions n'ont pas toujours été prises» Xherdan Shaqiri

Ses propos s'adressent entre autres à l'ancien directeur sportif du FC Bâle, Georg Heitz, qui préside aux destinées de Chicago.

Le tout frais retraité de la Nati n'a donc pas amélioré sa position auprès de son employeur actuel. Mais cela ne devrait pas, au final, trop l'embêter, puisqu'il a déclaré:

«J'aimerais bien retourner en Europe»

Un retour sur le Vieux Continent pour une dernière aventure sportive enthousiasmante et pour se rapprocher de sa famille, si importante à ses yeux.

Intérêt grec et romantisme

Le FC Lugano, partenaire de Chicago, n'est plus une option après les critiques acerbes de Shaqiri. En Grèce, on entend parler d'offres du Panathinaïkos Athènes. Le Bâlois, qui gagnait environ 8 millions de francs par an aux Etats-Unis en tant que «Designated Player», devrait certes faire des concessions, mais pas aussi importantes que s'il rejoignait le FC Bâle, où les fans l'accueilleraient à bras ouverts et dans une grande euphorie.

Si le post de lundi n'était finalement qu'un hommage du FCB aux performances de Shaqiri en équipe nationale, il était aussi un indicateur de l'engouement que déclencherait dans la région bâloise un retour de «XS».

Et c'est logique: le milieu de terrain enchante les jeunes et les moins jeunes. Ceux qui l'ont déjà vu à l'œuvre avec le maillot rhénan perçoivent dans ce possible retour beaucoup de romantisme. Et ceux qui n'ont pas eu cette chance espèrent pouvoir combler cette lacune.

Mais à quel point le rêve d'un retour de Shaqiri au FCB est-il réaliste? Daniel Stucki, directeur sportif du club bâlois, a récemment déclaré:

«Il y a beaucoup de joueurs intéressants qui ont un passé au FC Bâle. Xherdan Shaqiri en fait partie. Ses qualités sont indiscutables et, bien sûr, le FC Bâle est toujours intéressé par un tel joueur. C'est logique.»

Il ajoute que des footballeurs comme Shaqiri sont des fers de lance pour le haut niveau, qui «feraient progresser» le club.

Xherdan Shaqiri a joué au FC Bâle de 2001 à 2012. Image: keystone

Mais en même temps, Stucki évoque une simple «rumeur». Mercredi, il a déclaré à blue Sport qu'aucune discussion avec l'actuel milieu de Chicago n'avait eu lieu jusqu'à présent.

Bâle a une caisse plus remplie

Si cela devait changer prochainement, il faudrait en premier lieu régler la question du salaire. Xherdan Shaqiri devrait bien sûr aussi faire de grosses concessions à Bâle. Mais à combien d'argent est-il prêt à renoncer pour rentrer à la maison? C'est la question cruciale. Un salaire de 3 millions est évoqué. Un chiffre que le Panathinaïkos serait apparemment prêt à payer. Contrairement au FC Bâle qui, lui, ne veut pas et ne peut pas s'aligner sur un tel montant.

Sur les bords du Rhin, il est envisageable que le salaire soit divisé: le FCB paie une partie, un mécène externe le reste. Mais est-ce réaliste?

De nombreux fans du FC Bâle espèrent le retour de «XS». image: freshfocus

La fenêtre de transfert de la Major League Soccer se ferme le 14 août. D'ici là, le cas de Xherdan Shaqiri devrait être réglé pour le Chicago Fire. Autrement dit: l'horloge tourne, également du côté bâlois.

Grâce à sa vente juteuse de Renato Veiga (à Chelsea pour 14 millions) et aux participations que toucherait le FCB pour les probables futurs transferts de Riccardo Calafiori (Bâle recevrait 40% de la somme qui ira à Bologne) et de Dan Ndoye (également à Bologne, qui est courtisé après son excellent Euro), la marge de manœuvre financière du FC Bâle serait un peu plus grande que lors de mercatos précédents. En effet, si Calafiori et Ndoye sont vendus pour les sommes annoncées, les Rhénans recevraient environ 25 millions de francs.

Avec ces recettes supplémentaires, le FCB peut espérer recruter des joueurs davantage cotés que ce qu'il pensait initialement.

Reste une question: Xherdan Shaqiri se sent-il déjà prêt à rentrer au Parc Saint-Jacques? Interrogé pendant l'Euro, il a souligné, avec un clin d'œil, qu'il était dans tous les cas déjà un Bâlois. De quoi faire rêver toute une région.

