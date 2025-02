Lugano est leader de Super League. Image: KEYSTONE

Cette statistique en dit long sur la mentalité du FC Lugano

Gagner après avoir été mené au score, comme contre Sion samedi, est la nouvelle marque de fabrique des Luganais, qui affichent cette saison le mental d'un futur champion.

Plus de «Sport»

Samedi, les Tessinois ont fait un pas de plus dans la bonne direction à la faveur de leur succès 3-2 sur le FC Sion. Une victoire acquise – malgré l’ouverture du score d'Anton Miranchuk – sur un penalty d’Anto Grgic à la 94e minute, dicté par l’arbitrage électronique qui n’a pas souri au FC Sion. Comme si les duels entre Tessinois et Valaisans ne cessaient de nourrir le débat du bien-fondé de la VAR. On se souvient que Christian Constantin avait saisi la justice l’an dernier après la demi-finale de la Coupe de Suisse pour contester l’absence de la VAR.

Cette partie a également mis en lumière le comportement exemplaire des Luganais, qui n'abdiquent jamais menés au score, et savent se reprendre en toutes circonstances. Avec calme et sérénité, ils ont remporté 21 de leurs 38 points dans des matchs où la victoire semblait d'abord leur échapper.

Cette statistique raconte à elle seule la saison particulière du FC Lugano. Sera-t-elle celle du titre? Les Tessinois n’ont pas encore fait le break. D'ailleurs, ils n’ont toujours qu’un point d’avance sur Bâle, victorieux 1-0 du FC Zurich au Letzigrund grâce à une tête de Kevin Carlos sur un coup franc de son capitaine Xherdan Shaqiri.

De son côté, Le FC Lucerne, qui a battu Saint-Gall 2-0, est à deux points, et s'invite contre toute attente sur le podium.

Thomas Häberli sur le grill

Le titre n’est déjà peut-être plus qu’une illusion pour le Servette FC et le Lausanne-Sport. Les deux clubs lémaniques figurent bien parmi les perdants de cette 21e journée. Au stade de Genève, les Grenat ont concédé leur troisième nul de l’année en trois rencontres face aux Grasshoppers (1-1), pour se retrouver à six points du leader luganais. Ils ont payé au prix fort une soudaine baisse de régime en fin de match, provoquée en grande partie par le coaching défaillant d’un Thomas Häberli qui commence doucement à perdre son crédit.

Ce mardi à Sion, il n’est pas dit que le coach lucernois «survivra» à une défaite dans un derby du Rhône qu’il devra jouer sans Steve Rouiller, suspendu.

Mené 1-0 après seulement 14 secondes de jeu sur un exploit personnel de Joël Monteiro, Lausanne s’est, pour sa part, incliné 2-1 devant les Young Boys. Six jours après leur défaite 3-2 à Saint-Gall, les Vaudois n’ont pas été vraiment accompagnés par la réussite devant le double champion en titre qui est encore loin d’avoir soigné tous ses maux. A Zurich mardi contre GC et face à Yverdon samedi, Lausanne aura l’occasion de «lancer» vraiment son année. Une occasion à saisir impérativement pour que les promesses de l’automne résistent à l'hiver.

Enfin Yverdon-Sport a battu le FC Winterthour 3-0 dans une rencontre capitale. Cette victoire permet à la fois aux Vaudois d’abandonner la place de barragiste aux Grasshoppers et de laisser Winterthour à 7 points. Avec cette défaite sans appel, Uli Forte et ses joueurs se retrouvent pratiquement au bord de l’abîme.

(ats/roc)