Le FC Lugano a remporté la Coupe de Suisse face à Saint-Gall dimanche, une première depuis 1993, année où Guy Parmelin faisait ses débuts en politique. image: keystone

La dernière Coupe de Lugano? Parmelin entrait en politique à Bursins

Le FC Lugano l'a emporté 4-1 contre Saint-Gall en finale de la Coupe de Suisse cette après-midi à Berne, et s'adjuge le trophée pour la quatrième fois. La première depuis 1993. Cette année-là, Guy Parmelin faisait ses débuts en politique à Bursins et le film culte les Visiteurs sortait. Attention les coups de vieux!

Jonathan Amorim Suivez-moi

Le FC Lugano tient un nouveau trophée. Un premier depuis 1993, acquis cette après-midi à Berne lors d'un match que les Tessinois ont maitrisé du début à la fin. Un succès qui porte la marque des valeurs du FC Lugano: son expérience, sa solidité et son efficacité. Et la signature d'un homme, le coach tessinois Mattia Croci-Torti.

«Baci per tutto il Ticino». image: keystone

Le match

L'après-midi a été très belle, avec un stade aux deux tiers vert et blanc, couleurs du FC Saint-Gall et un tiers bianconeri, celles du FC Lugano. Après deux ans de COVID, ces images font du bien.

Le tifo saint-gallois, propre comme d'habitude. keystone

Une histoire de coups de tête

La finale a démarré très fort sous le soleil bernois. Lugano a trouvé la faille dès la 4e minute sur un surgissement de Zan Celar, son meilleur buteur. Le Slovène a placé sa tête au bon endroit suite à un corner de l'éternel Reto Ziegler. St-Gall a répliqué à la 21e sur une action semblable, Matej Maglica reprenant de la tête un coup franc de Victor Ruiz assez proche du point de corner pour le 1-1.

La suite de la première période a été équilibrée, même si c'est le gardien st-gallois qui s'est mis le plus en évidence, repoussant deux tentatives luganaises chaudes. En face, Saint-Gall a tenté de mettre le pied sur le ballon et a pratiqué son football offensif, mais s'est heurté au mur tessinois et à l'expérience des joueurs luganais, à l'image d'un Reto Ziegler, 36 ans, excellent aujourd'hui.

Lugano a pris l'avantage juste avant le thé grâce à une réussite du Vaudois Custodio, qui a profité d'une double erreur de la défense de St-Gall.

Custodio, buteur ce soir, en fin de contrat en juin. Plus pour longtemps? image: keystone

Mattia Bottani en maestro

En deuxième période, c'est un gamin du club, un fils du Tessin qui a donné deux longueurs d'avance à son club de cœur: Mattia Bottani. Le meneur de jeu du FC Lugano a concrétisé un service parfait du Vaudois Numa Lavanchy. L'occasion de souligner la magnifique prestation de Mattia Bottani, certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés de notre championnat.

Lavanchy-Bottani, la fameuse «Morges-Lugano connection». image: keystone

À la 69ème minute, c'est le jeune Maren Haile-Selassie qui est venu sceller le score, en inscrivant le 4-1. Une victoire sans bavure, acquise grâce à des principes de jeu extrêmement simples mais qui caractérisent ce FC Lugano: solidité, expérience, efficacité. Un trophée dédié à tout un canton par le club sur son visuel des réseaux sociaux:

Les images de l'entraîneur Mattia Croci-Torti en pleurs à la fin de la rencontre sont également magnifiques, tant elles paraissent sincères. Nommé dans un contexte chaotique l'été dernier par les nouveaux propriétaires américains du club, l'entraîneur originaire de la ville rivale de Chiasso a réalisé un travail extraordinaire cette saison, récompensé aujourd'hui.

Les Saint-Gallois, eux, ont eu le Croci-Torti-Colis 👇 Croci-Torti, le coach qui a mené Lugano du chaos à la finale de Coupe de jonathan amorim

En face, cette nouvelle défaite va être difficile à avaler après le revers de la saison passée face à Lucerne. Le public saint-gallois venu en nombre était également en pleurs à la fin du match, mais pas pour les mêmes raisons.

Certains ultras sont descendus cagoulés sur la pelouse. Ils se sont heurtés au courage et à la classe de leur président, Matthias Hüppi, qui est venu les calmer et les affronter en personne. Il n'y aura pas d'Europe pour le FC Saint-Gall, au contraire du FC Lugano, qui découvrira la Conference League la saison prochaine. Pour le plaisir du tout un canton.

La dernière Coupe du FC Lugano remontait à 1993, une année où...

(Sortez les crèmes anti-rides!)

Sortait le film Les Visiteurs , de Jean-Marie Poiré. Un scénario qui ressemble d'ailleurs à ce que ce FC Lugano d'aujourd'hui a montré: des valeurs d'antan dans son jeu. Reto Ziegler dans le rôle de Godefroy de Montmirail, on ne sait pas pourquoi, mais on y pense. #FolieCapillaire

, de Jean-Marie Poiré. Un scénario qui ressemble d'ailleurs à ce que ce FC Lugano d'aujourd'hui a montré: des valeurs d'antan dans son jeu. Reto Ziegler dans le rôle de Godefroy de Montmirail, on ne sait pas pourquoi, mais on y pense. #FolieCapillaire L’Olympique de Marseille remporte la Coupe d’Europe de football en battant l’AC Milan (1-0). La seule et unique Ligue des champions pour la France. Une de plus seulement que pour le Tessin, donc.

remporte la Coupe d’Europe de football en battant l’AC Milan (1-0). La seule et unique Ligue des champions pour la France. Une de plus seulement que pour le Tessin, donc. Aimé Jacquet est nommé sélectionneur provisoire de l’Équipe de France de football. Cinq ans après, il devient champion du monde. Mattia Croci-Torti aime ça.

est nommé sélectionneur provisoire de l’Équipe de France de football. Cinq ans après, il devient champion du monde. Mattia Croci-Torti aime ça. Bill Clinton prend ses fonctions de 42ème président des État-Unis. Joe Mansueto aime ça.

prend ses fonctions de 42ème président des État-Unis. Joe Mansueto aime ça. Le film Jurassic Park sort aux États-Unis. De quoi raviver des cauchemars chez les Saint-Gallois, qui se sont fait bouffer tout cru ce dimanche.

sort aux États-Unis. De quoi raviver des cauchemars chez les Saint-Gallois, qui se sont fait bouffer tout cru ce dimanche. Le traité de Maastricht entre en vigueur. Signé en février 1992 par les 12 États membres, il est le texte fondateur de l’Union Européenne qui succède à la Communauté Économique Européenne. Lugano, embarqué en Conference League, aura sans doute l'occasion de visiter certains de ces pays fondateurs la saison prochaine.

entre en vigueur. Signé en février 1992 par les 12 États membres, il est le texte fondateur de l’Union Européenne qui succède à la Communauté Économique Européenne. Lugano, embarqué en Conference League, aura sans doute l'occasion de visiter certains de ces pays fondateurs la saison prochaine. Guy Parmelin entre en politique en devenant membre du conseil général de Bursins. Absolument aucun rapport possible avec le FC Lugano, mais le plus connu des vignerons suisses mérite de figurer dans cette liste.