Le coup de sang de ce gardien, futur adversaire d'YB en Champions League

Opposé à Young Boys la semaine prochaine, le gardien d'Aston Villa et de l'Argentine, Emiliano Martinez, a perdu ses nerfs après la défaite 2-1 de l'Albiceleste contre la Colombie. Il se trouve à nouveau dans la tourmente.

Le bourreau des Bleus, Emiliano Martinez, a encore frappé. Après avoir reproduit sa célébration polémique le week-end dernier, lors de la présentation de la Copa America au public argentin, il s'est distingué par un coup de sang à l'issue du match Colombie-Argentine, remporté 2-1 par les locaux dans la nuit de mardi à mercredi.

Alors qu'il saluait ses adversaires, Martinez a frappé la caméra de la télévision colombienne, en train de le filmer de près. Son geste d'énervement – suite à une rencontre sous tension, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 – a entraîné la chute du caméraman.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Ce comportement a bien sûr indigné en Colombie et l’Association nationale des journalistes a demandé des sanctions à l'encontre du champion du monde 2022. «ACORD COLOMBIA rejette fermement l’acte d’agression envers un caméraman […] et exige que la FIFA produise une sanction exemplaire contre M. Emiliano Dibu Martinez, qui n’est pas un exemple pour les nouvelles générations», a écrit l'organisme dans un communiqué, tout en signifiant que son geste était une atteinte à la liberté d’expression.

Le caméraman, Jhonny Jackson, s'est lui aussi exprimé à propos de cet incident. «Je suis simplement entré sur le terrain, à la recherche de réactions. J’ai vu Dibu, je l’ai vu serrer la main avec un gardien remplaçant. Je me suis approché de lui, et il m’a fait tomber. Cela m’a mis en colère, parce que je travaille. Lui, il arrête des buts et moi je filme. Je ne lui ai rien dit. Je voulais lui dire de se détendre, de rester calme. Dans la vie, tout le monde a déjà perdu un match, et soudainement cette défaite veut dire beaucoup pour lui», a-t-il déclaré auprès du média TyC Sports.

Emiliano Martinez est attendu au Wankdorf avec son club d'Aston Villa, mardi en Ligue des champions. Les caméramans sont prévenus. Ils n'ont qu'à bien se tenir...

(roc)