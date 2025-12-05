Rafael Nadal et les gauchers auraient tout intérêt à éviter certains horaires sur les terrains extérieurs. image: watson

Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises

Un tennisman pro a exposé une théorie intéressante sur l'orientation des terrains et le soleil. On est allé vérifier.

Ces propos d'Adrian Mannarino n'avaient pas fait beaucoup de bruit en août dernier, quand ils ont été publiés par L'Equipe. Mais ils ont refait surface cette semaine sur les réseaux sociaux de Tennis Temple, et ils ont de quoi interpeller. Le tennisman français (37 ans) explique pourquoi les joueurs gauchers – comme lui – sont désavantagés s'ils doivent jouer (en extérieur) durant certaines heures de la journée.

«Tous les terrains sur le circuit ATP sont censés être orientés de la même manière et un gaucher, entre 11h00 et 14h00, il a le soleil en plein dans la gueule», fait savoir l'actuel 69e joueur mondial. ll enchaîne:

«Aucun gaucher n'aime jouer à ces heures parce qu'il y a un des deux côtés où on ne voit pas la balle au moment du service. Après 14h00, c'est plus compliqué pour les droitiers. Ce sont des détails, mais ils ont leur importance.»

C'est vrai, un gaucher n'oriente pas tout à fait son corps de la même manière qu'un droitier pour servir, notamment à cause du lancer de balle. Alors quand l'un a le soleil en plein dans les yeux – ce qui a de quoi beaucoup altérer la frappe –, l'autre a la chance de ne pas avoir l'astre dans son angle de vue.

Adrian Mannarino a souligné un désavantage pour les gauchers au service entre 11h00 et 14h00, qui ont davantage le soleil dans les yeux. Image: getty

Comme Mannarino le dit, tous les terrains de tennis sont censés avoir la même orientation, en l'occurence nord-sud, pour éviter aux joueurs d'avoir le soleil en pleine poire. Il ne s'agit pas d'un règlement obligatoire, mais de recommandations faites par la fédération internationale (ITF).

Elle les a écrites dans son Guide des installations, destiné à tous ceux qui veulent construire un terrain – propriétaires privés, clubs ou organisateurs de tournoi – et qui présente les «meilleures pratiques» pour offrir des conditions de jeu optimales.

Ce guide précise:

«Il est important d'éviter que les joueurs aient à regarder vers le soleil lorsqu'ils font face à l'autre extrémité du court. Comme le soleil se déplace d'est en ouest au cours de la journée, il faut éviter une orientation similaire du court de tennis. Les effets du soleil sont minimisés en adoptant une orientation généralement nord-sud, de sorte que le soleil se trouve sur le côté (ou directement au-dessus) du court.»

Bien sûr, l'orientation du court dépend aussi de la latitude à laquelle il est construit, la position du soleil variant en fonction de celle-ci. Et, pour des raisons de place (des immeubles juste à côté) ou de contraintes architecturales, par exemple, il est parfois impossible de suivre ces recommandations de l'ITF.

Mais il est intéressant de constater que les quatre tournois du Grand Chelem les respectent: tous ont leurs terrains orientés nord-sud. On est allé vérifier sur Google Maps (les plans y sont systématiquement orientés nord-sud, avec le nord en haut de l'image). Voici les résultats:

Open d'Australie Le Melbourne Park, dont les terrains ont un axe nord-sud presque parfait. image: google maps

Roland-Garros Il y a un léger désaxement nord-est - sud-ouest. image: google maps

Wimbledon Ici, il y a aussi un léger désaxement, mais cette fois nord-ouest - sud-est. image: google maps

US Open A New York, on est exactement dans la même configuration qu'à Wimbledon. image: google maps

Malgré le désavantage, selon Adrian Mannarino, pour les gauchers de jouer entre 11h00 et 14h00, on en connaît un qui a malgré tout pas trop mal réussi, même à ces heures. Il compte 22 titres du Grand Chelem, a joué toute sa carrière avec un bandana et est Espagnol. Vous l'avez? Rafael Nadal, bien sûr!

Mais tous les joueurs gauchers n'ont pas autant de talent ni de facilité d'adaptation que le Majorquin. Alors si vous voulez battre votre pote gaucher la prochaine fois, essayez de lui proposer un tennis entre 11h00 et 14h00, sur un court orienté nord-sud...