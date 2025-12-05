Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
Ces propos d'Adrian Mannarino n'avaient pas fait beaucoup de bruit en août dernier, quand ils ont été publiés par L'Equipe. Mais ils ont refait surface cette semaine sur les réseaux sociaux de Tennis Temple, et ils ont de quoi interpeller. Le tennisman français (37 ans) explique pourquoi les joueurs gauchers – comme lui – sont désavantagés s'ils doivent jouer (en extérieur) durant certaines heures de la journée.
«Tous les terrains sur le circuit ATP sont censés être orientés de la même manière et un gaucher, entre 11h00 et 14h00, il a le soleil en plein dans la gueule», fait savoir l'actuel 69e joueur mondial. ll enchaîne:
C'est vrai, un gaucher n'oriente pas tout à fait son corps de la même manière qu'un droitier pour servir, notamment à cause du lancer de balle. Alors quand l'un a le soleil en plein dans les yeux – ce qui a de quoi beaucoup altérer la frappe –, l'autre a la chance de ne pas avoir l'astre dans son angle de vue.
Comme Mannarino le dit, tous les terrains de tennis sont censés avoir la même orientation, en l'occurence nord-sud, pour éviter aux joueurs d'avoir le soleil en pleine poire. Il ne s'agit pas d'un règlement obligatoire, mais de recommandations faites par la fédération internationale (ITF).
Elle les a écrites dans son Guide des installations, destiné à tous ceux qui veulent construire un terrain – propriétaires privés, clubs ou organisateurs de tournoi – et qui présente les «meilleures pratiques» pour offrir des conditions de jeu optimales.
Ce guide précise:
Bien sûr, l'orientation du court dépend aussi de la latitude à laquelle il est construit, la position du soleil variant en fonction de celle-ci. Et, pour des raisons de place (des immeubles juste à côté) ou de contraintes architecturales, par exemple, il est parfois impossible de suivre ces recommandations de l'ITF.
Mais il est intéressant de constater que les quatre tournois du Grand Chelem les respectent: tous ont leurs terrains orientés nord-sud. On est allé vérifier sur Google Maps (les plans y sont systématiquement orientés nord-sud, avec le nord en haut de l'image). Voici les résultats:
Open d'Australie
Roland-Garros
Wimbledon
US Open
Malgré le désavantage, selon Adrian Mannarino, pour les gauchers de jouer entre 11h00 et 14h00, on en connaît un qui a malgré tout pas trop mal réussi, même à ces heures. Il compte 22 titres du Grand Chelem, a joué toute sa carrière avec un bandana et est Espagnol. Vous l'avez? Rafael Nadal, bien sûr!
Mais tous les joueurs gauchers n'ont pas autant de talent ni de facilité d'adaptation que le Majorquin. Alors si vous voulez battre votre pote gaucher la prochaine fois, essayez de lui proposer un tennis entre 11h00 et 14h00, sur un court orienté nord-sud...