La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
La Suisse n'a pas été malheureuse lors du tirage au sort du Mondial 2026 à Washington. Dans le groupe B, elle affrontera en effet le Canada, le Qatar et un barragiste, qui pourrait être l'Italie.
Le Canada (FIFA 27) était l'équipe la plus abordable dans le chapeau 1, alors que le Qatar (FIFA 51) ne figurait pas parmi les épouvantails du chapeau 3.
Le troisième opposant des Helvètes sera le vainqueur des play-offs A de l'UEFA. Quatre pays vont se disputer la qualification: Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles et Bosnie-Herzégovine.
Les Suisses entameront leur parcours dans les trois premiers jours de la compétition. Ils joueront au Canada et sur la côte Est des Etats-Unis. Le calendrier sera publié samedi par la FIFA.
Murat Yakin et sa sélection, 17e au classement FIFA, peuvent vraiment se réjouir.
Les groupes les plus costauds
Une autre cérémonie prévue demain
Le tableau complet
Le groupe B, celui de la Nati
Et la première affiche sera...
Voici tous les groupes de la prochaine Coupe du monde
Mexique 🇲🇽
Corée du Sud 🇰🇷
Afrique du Sud 🇿🇦
Play-offs D de l’UEFA (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie, Irlande)
Groupe B
Canada 🇨🇦
Suisse 🇨🇭
Qatar 🇶🇦
Play-offs A de l’UEFA (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine)
Groupe C
Brésil 🇧🇷
Maroc 🇲🇦
Ecosse 🏴
Haïti 🇭🇹
Groupe D
Etats-Unis 🇺🇸
Australie 🇦🇺
Paraguay 🇵🇾
Play-offs C de l’UEFA (Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo)
Groupe E
Allemagne 🇩🇪
Equateur 🇪🇨
Côte d’Ivoire 🇨🇮
Curaçao 🇨🇼
Groupe F
Pays-Bas 🇳🇱
Japon 🇯🇵
Tunisie 🇹🇳
Play-offs B de l’UEFA (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)
Groupe G
Belgique 🇧🇪
Iran 🇮🇷
Egypte 🇪🇬
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
Groupe H
Espagne 🇪🇸
Uruguay 🇺🇾
Arabie saoudite 🇸🇦
Cap-Vert 🇨🇻
Groupe I
France 🇫🇷
Sénégal 🇸🇳
Norvège 🇳🇴
Play-offs 2 de la FIFA (Bolivie, Suriname ou Irak)
Groupe J
Argentine 🇦🇷
Autriche 🇦🇹
Algérie 🇩🇿
Jordanie 🇯🇴
Groupe K
Portugal 🇵🇹
Colombie 🇨🇴
Ouzbékistan 🇺🇿
Play-offs 1 de la FIFA (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, République démocratique du Congo)
Groupe L
Angleterre 🏴
Croatie 🇭🇷
Panama 🇵🇦
Ghana 🇬🇭
La Suisse devra attendre plusieurs mois pour connaître son dernier adversaire
Les trois premiers chapeaux ont été répartis
Groupe B: Canada, Suisse, Qatar
Groupe C: Brésil, Maroc, Ecosse
Groupe D: Etats-Unis, Australie, Paraguay
Groupe E: Allemagne, Equateur, Côte d’Ivoire
Groupe F: Pays-Bas, Japon, Tunisie
Groupe G: Belgique, Iran, Egypte
Groupe H: Espagne, Uruguay, Arabie saoudite
Groupe I: France, Sénégal, Norvège
Groupe J: Argentine, Autriche, Algérie
Groupe K: Portugal, Colombie, Ouzbékistan
Groupe L: Angleterre, Croatie, Panama
La Suisse jouera également contre le Qatar!
Rappel du nouveau format
Plusieurs nouveaux venus
La Suisse, une équipe à éviter!
Et le pire…
Le meilleur tirage pour la Nati
Pot 4
Cap-Vert 🇨🇻
Ghana 🇬🇭
Curaçao 🇨🇼
Haïti 🇭🇹
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
Play-offs A de l'UEFA (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine)
Play-offs B de l'UEFA (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)
Play-offs C de l'UEFA (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)
Play-offs D de l'UEFA (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou Irlande)
Play-offs 1 de la FIFA (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo)
Play-offS 2 de la FIFA (Bolivie, Suriname ou Irak)
Pot 3
Panama 🇵🇦
Egypte 🇪🇬
Algérie 🇩🇿
Ecosse 🏴
Paraguay 🇵🇾
Tunisie 🇹🇳
Côte d'Ivoire 🇨🇮
Ouzbékistan 🇺🇿
Qatar 🇶🇦
Arabie saoudite 🇸🇦
Afrique du Sud 🇿🇦
Pot 2 (celui de la Suisse)
Maroc 🇲🇦
Colombie 🇨🇴
Uruguay 🇺🇾
Suisse 🇨🇭
Japon 🇯🇵
Sénégal 🇸🇳
Iran 🇮🇷
Corée du Sud 🇰🇷
Equateur 🇪🇨
Autriche 🇦🇹
Australie 🇦🇺
Procédons maintenant au rappel des chapeaux, en commençant par le 1er
Mexique 🇲🇽
Etats-Unis 🇺🇸
Espagne 🇪🇸
Argentine 🇦🇷
France 🇫🇷
Angleterre 🏴
Brésil 🇧🇷
Portugal 🇵🇹
Pays-Bas 🇳🇱
Belgique 🇧🇪
Allemagne 🇩🇪
Une nouvelle règle introduite
Gianni Infantino monte sur scène
Y a-t-il des contraintes?
Comment le tirage au sort va-t-il se dérouler?
