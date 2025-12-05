Murat Yakin peut pousser un grand ouf de soulagement. Image: getty

La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict: l'équipe de Suisse affrontera le Canada, le Qatar et le vainqueur des play-offs A de l'UEFA. C'est un groupe favorable.

La Suisse n'a pas été malheureuse lors du tirage au sort du Mondial 2026 à Washington. Dans le groupe B, elle affrontera en effet le Canada, le Qatar et un barragiste, qui pourrait être l'Italie.

Le Canada (FIFA 27) était l'équipe la plus abordable dans le chapeau 1, alors que le Qatar (FIFA 51) ne figurait pas parmi les épouvantails du chapeau 3.

Le troisième opposant des Helvètes sera le vainqueur des play-offs A de l'UEFA. Quatre pays vont se disputer la qualification: Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles et Bosnie-Herzégovine.

Les Suisses entameront leur parcours dans les trois premiers jours de la compétition. Ils joueront au Canada et sur la côte Est des Etats-Unis. Le calendrier sera publié samedi par la FIFA.

Murat Yakin et sa sélection, 17e au classement FIFA, peuvent vraiment se réjouir.

(ats/roc)