Naïveté, malchance: voici les 5 raisons du déclassement de la Nati

Cinq matchs, deux points et aucune victoire: la Suisse ne jouera plus au sein de l'élite lors de la prochaine Ligue des Nations et ça s'explique.

Le match nul 1-1 contre la Serbie, vendredi soir au Letzigrund, n'a pas été suffisant pour permettre à la Suisse de garder sa place dans la Ligue A. Les raisons principales de la première relégation de la Nati en Ligue des Nations ne se trouvent toutefois pas seulement dans ce cinquième et avant-dernier match (le dernier, pour beurre, se disputera lundi soir en Espagne). Nous les avons listées en cinq points.

Naïveté

«Ce match reflète toute la campagne de Ligue des Nations», a déclaré Remo Freuler vendredi après le but encaissé à la 88e minute contre la Serbie. Il faisait allusion à cet avantage au score que la Nati a été incapable de conserver et qui aurait permis aux Suisses de conserver une chance théorique de se maintenir dans la ligue.

«Nous avions le momentum de notre côté, nous voulions absolument le 2-0, et puis nous avons pris trop de risques, comme souvent dans cette campagne» Remo Freuler après Suisse-Serbie.

Yakin a évoqué un manque d'expérience sur l'égalisation serve: «Une certaine euphorie est née après le 1-0 et nous nous sommes un peu trop déconcentrés. Nous avions sept joueurs dans la surface adverse. En général, nous ne sommes que cinq, et deux coéquipiers sont plus en retrait par sécurité.»

La preuve en image 7 joueurs suisses étaient bien dans la surface de réparation adverse, et aucun ne couvrait les abords de la surface pour empêcher un contre serbe. Image: RTS

La naïveté et le manque de sérénité ont souvent été observés dans les matchs de la Suisse en Ligue des Nations. Contre le Danemark (2-2) à domicile, les Helvètes ont perdu deux fois l'avantage. Lors de la défaite 2-0 en Serbie, l'équipe de Yakin a eu les meilleures chances, mais c'est l'adversaire qui a scoré. Et au Danemark (défaite 2-0), les deux réussites adverses ont été inscrites après la 82e minute. «Nous devons apprendre à être plus intelligents», avait déjà déclaré Breel Embolo après le revers en Serbie.

Inefficacité

«Quand on voit le nombre d'occasions que nous avons eues, nous aurions dû marquer au moins trois buts en deuxième mi-temps», a estimé le capitaine Granit Xhaka vendredi. «Si nous avions mieux exploiter nos occasions, nous aurions gagné 2-0 ou 3-0», a déclaré Freuler. Yakin a estimé que la Suisse avait fourni les efforts nécessaires et appliqué le plan de jeu initial. «Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais avons manqué d'efficacité. Le but encaissé est rageant. Mais je pense que nous devons parler de nos opportunités plutôt que du but encaissé.»

Le joueur dans le but, le ballon au-dessus: Noah Okafor est passé tout près du 1-0 avant la pause contre la Serbie. Image: keystone

Après la défaite à Leskovac, Fabian Rieder avait déjà critiqué le manque d'efficacité. Une impression visuelle que les chiffres viennent confirmer:

Lors de la défaite 2-0 en Serbie, la Nati a eu un «xG» (expected goal, soit le nombre de buts attendus) de 1,60 contre 0,66 pour son adversaire.

Vendredi à Zurich, le «xG» de la Suisse était de 2,46 contre 1,53 pour l'adversaire.

Et à domicile contre le Danemark le 15 octobre, la Nati avait un avantage de 2,13 contre 1,15 but attendu.

Instabilité

«Si tu encaisses autant de buts, il devient difficile de gagner», a médité Freuler vendredi. Dix buts encaissés en quatre matches, c'est trop, a estimé Yakin en se référant aux rendez-vous qui ont précédé la partie face aux Serbes.

«Offensivement, nous avons des arguments. Mais défensivement, nous devons remettre de l'ordre»

Yakin

A l'Euro, le flair du sélectionneur a été un atout majeur. Presque toutes les astuces tactiques et les initiatives personnelles de Murat Yakin ont fonctionné. Ce n'est plus le cas en Ligue des Nations.

Les retraites internationales de Xherdan Shaqiri, Fabian Schär et Yann Sommer pèsent lourd - probablement encore plus lourd qu'il n'y paraît à première vue. «XS» n'a pas encore de successeur et le remplaçant de Schär n'est pas non plus connu. Le casting de la défense va de A comme Aurèle Amenda à Z comme Cédric Zesiger en passant par Ulisses Garcia, Albian Hajdari, Miro Muheim, Becir Omeragic, Leonidas Stergiou, Silvan Widmer et Gregory Wüthrich.

Certes, les blessures et les suspensions n'ont pas aidé l'équipe et son sélectionner. Il est toutefois difficile d'identifier un plan concret jusqu'à présent. Contrairement à ce qui s'est passé lors de l'Euro, Yakin ne peut pas effacer par des résultats les points d'interrogation qui se cachent derrière un projet difficilement identifiable.

Malchance

Yakin a peut-être utilisé cette excuse un peu trop souvent ces dernières semaines. Mais le sélectionneur n'a pas tort lorsqu'il évoque le manque de chance et les décisions arbitrales malheureuses. «De très nombreuses choses ont joué contre nous», a également déclaré Xhaka. Des «choses» comme l'expulsion par erreur de Nico Elvedi au Danemark, le penalty raté de Breel Embolo en Serbie, deux buts sur corner refusés à tort, la multiplication des occasions, avec notamment un nombre inhabituel de tirs sur les poteaux et la barre transversale, de nombreuses blessures et absences pour cause de suspension.

«Beaucoup de mauvaises décisions nous ont coûté des points, je ne peux pas l'expliquer autrement», a déclaré Yakin avant le match de vendredi contre la Serbie. Et après la partie, il a déclaré:

«Nous ne voulons pas chercher d'excuses. Nous avons fait le tour du sujet de la VAR et de l'arbitrage, même si, dans l'ensemble, il y a eu trop d'erreurs de jugement et qu'aujourd'hui, on aurait pu donner un carton rouge à Terzic» Murat Yakin, sélectionneur de la Nati

