Le LS semble au fond du trou mais il a une dernière chance d'en sortir

Lausanne et Lucerne suivent actuellement la même courbe de performance: ils restent sur 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. A cinq journées de la fin, leur calendrier respectif semble relativement équilibré mais c'est là une notion très abstraite puisque, à quelques accessits près, la plupart des équipes n'a plus rien à gagner. Que restera-t-il de leur motivation, pour ne pas employer des grands mots tels que envie ou conscience professionnelle?

Et maintenant

Cette défaite, la 19e d'une saison sinistre, est non moins désespérante dans le contenu: positionné bas, avec une forme de complaisance dans les duels, Lausanne a réussi l'exploit de revigorer un adversaire en plein doute, qui n'avait plus remporté la moindre victoire dans son stade depuis 7 mois!

Le LS avait pourtant ouvert le score sur un coup franc de Stjepan Kukuruzovic, admirablement tiré en deux temps à la 5e minute. Il a ensuite «pétzouillé», comme on dit en bon vaudois, jusqu'à concéder l'égalisation par Hayao Kawabe à la 37e: le Japonais a bien suivi un penalty de Léo Bonatini repoussé par Thomas Castella.

Lausanne a perdu bien plus qu'un match, LE match qui pouvait tout changer. Battus 3-1 sur la pelouse des Grasshoppers, les Vaudois ont gâché une chance inespérée de revenir à quatre petits points du FC Lucerne, battu 3-0 dans le même temps à Bâle .

La décision d'exclure les Russes de Wimbledon fâche l'ATP et Djokovic

Les tennismen et tenniswomen russes et biélorusses n'auront pas le droit de jouer Wimbledon cette année. La décision du Grand Chelem londonien a mis en colère l'ATP et la WTA. Elle exaspère aussi Novak Djokovic. De leur côté, les joueuses ukrainiennes en demandent davantage.

Les organisateurs de Wimbledon ont tranché mercredi: les joueurs et joueuses russes et biélorusses ne pourront pas participer au tournoi cette année. En cause, évidemment, la guerre en Ukraine.