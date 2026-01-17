en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Football

«Un but digne de Messi»: Dembélé a choqué la planète foot

«Un but digne de Messi»: Dembélé a choqué la planète foot
Ousmane Dembélé a régalé vendredi au Parc des princes.image: Getty

«Un but digne de Messi»: Dembélé a choqué la planète foot

L’attaquant français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a inscrit vendredi soir une véritable merveille lors de la réception du LOSC au Parc des Princes.
17.01.2026, 12:0117.01.2026, 12:01

Quelle soirée pour le Paris Saint-Germain, vainqueur de Lille 3-0 à domicile, et pour le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, auteur d’un but absolument sublime: celui du 2-0 à la 64e minute!

Servi seul dans l’axe à l’entrée de la surface de réparation, l’attaquant français a d’abord semblé tergiverser, laissant les défenseurs revenir sur lui. Mais sa conduite de balle parfaite et ses feintes lui ont permis d’éliminer trois joueurs, avant d’ajuster le gardien adverse, Berke Özer, d’une louche parfaitement dosée.

La sublime inspiration de Dembélé ⬇️

Vidéo: twitter

Le geste du Parisien fait depuis l’objet de tous les superlatifs. «Un but digne d'un Ballon d'Or», «du prix Puskas» et «de Messi», peut-on lire ici et là sur la toile. «Ce but n’a demandé la permission ni à la physique, ni aux défenseurs, ni au bon sens», ajoute un internaute sur X.

De son côté, L’Equipe a titré ce samedi «Magic Dembouz» en Une de son journal pour saluer la prestation «des grands soirs» du joueur, seulement huit buts cette saison, dont cinq en Ligue 1.

Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante

Ousmane Dembélé avait déjà marqué les esprits en ouvrant le score en première période d’une frappe puissante à ras de terre, déclenchée à 25 mètres. C’est Bradley Barcola, profitant d’une mauvaise relance adverse, qui a porté la marque à 3-0 dans le temps additionnel de la seconde période.

Grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain reprend provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant le match RC Lens-AJ Auxerre, ce samedi à 17h.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
de Sebastian Wendel
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
de Julien Caloz
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
de Martin Probst
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
de Jakob Weber
Un grand événement ski débarque dans le Jura
Un grand événement ski débarque dans le Jura
de Romuald Cachod
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
de Yoann Graber
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
2
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
de Rainer Sommerhalder
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
de Klaus Zaugg
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
de Romuald Cachod
Servette et le LS ont pris une décision historique
Servette et le LS ont pris une décision historique
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
de Claudio Zanini
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
de Jasmin Steiger
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
de Martin Probst
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
de Yoann Graber
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Servette et le LS ont pris une décision historique
Les deux équipes ont décidé de dépasser leur rivalité, mercredi à Genève, pour le premier match depuis le drame de Crans-Montana.
Le football suisse reprend déjà ses droits ce mercredi avec deux matchs en retard: Sion-Winterthour et Servette-Lausanne (20h30). En Valais on le sait, un hommage sera rendu aux victimes du drame de Crans-Montana avant la rencontre: les joueurs porteront un brassard noir, les fans ont prévu un tifo spécial et une minute de silence sera respectée. Plusieurs initiatives sont aussi prévues avant le match entre Servette et Lausanne, avec notamment une action historique menée conjointement par les deux clubs rivaux de l'arc lémanique.
L’article