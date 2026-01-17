Ousmane Dembélé a régalé vendredi au Parc des princes. image: Getty

«Un but digne de Messi»: Dembélé a choqué la planète foot

L’attaquant français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a inscrit vendredi soir une véritable merveille lors de la réception du LOSC au Parc des Princes.

Quelle soirée pour le Paris Saint-Germain, vainqueur de Lille 3-0 à domicile, et pour le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, auteur d’un but absolument sublime: celui du 2-0 à la 64e minute!

Servi seul dans l’axe à l’entrée de la surface de réparation, l’attaquant français a d’abord semblé tergiverser, laissant les défenseurs revenir sur lui. Mais sa conduite de balle parfaite et ses feintes lui ont permis d’éliminer trois joueurs, avant d’ajuster le gardien adverse, Berke Özer, d’une louche parfaitement dosée.

La sublime inspiration de Dembélé ⬇️ Vidéo: twitter

Le geste du Parisien fait depuis l’objet de tous les superlatifs. «Un but digne d'un Ballon d'Or», «du prix Puskas» et «de Messi», peut-on lire ici et là sur la toile. «Ce but n’a demandé la permission ni à la physique, ni aux défenseurs, ni au bon sens», ajoute un internaute sur X.

De son côté, L’Equipe a titré ce samedi «Magic Dembouz» en Une de son journal pour saluer la prestation «des grands soirs» du joueur, seulement huit buts cette saison, dont cinq en Ligue 1.

Ousmane Dembélé avait déjà marqué les esprits en ouvrant le score en première période d’une frappe puissante à ras de terre, déclenchée à 25 mètres. C’est Bradley Barcola, profitant d’une mauvaise relance adverse, qui a porté la marque à 3-0 dans le temps additionnel de la seconde période.

Grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain reprend provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant le match RC Lens-AJ Auxerre, ce samedi à 17h.

(roc)