Cette vidéo scandalise les fans de foot

Les joueurs de l'équipe d'Argentine ont en effet entonné mi-juillet un chant raciste à l'encontre de Kylian Mbappé et des Bleus, après leur victoire en Copa America. Les paroles ont choqué, mais le plus surprenant reste le peu de condamnations repérées en Argentine. Un membre du gouvernement argentin a bien demandé à Lionel Messi de s’excuser au nom de la sélection; il a été contraint de démissionner.

Ce n'est pas la première fois que le Brésilien Vinicius est victime de racisme. Il subit régulièrement des insultes sur les terrains de Liga et avait déjà été traité de singe par un enfant, en mars dernier au stade Mestalla de Valence. Sa mère n'était pas intervenue pour le reprendre et les images avaient indigné.

Il le nomme alors «Vinicius» en référence à la star du Real Madrid et du Brésil, et crie: «Vinicius, fais attention à ne pas t'électrocuter». Le jeune garçon semble être filmé par une femme que beaucoup estiment être sa mère.

C'est une séquence massivement partagée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, et relayée notamment par le Correio Braziliense. Elle montre un enfant, parlant espagnol et portant le maillot argentin de Lionel Messi, imiter le singe qu'il aperçoit, perché sur les fils électriques.

Le gardien de YB David von Ballmoos s'en est pris physiquement dimanche à son défenseur Jaouen Hadjam. Un point du règlement traite ce genre de cas extrêmement rares.

Scène surréaliste dimanche à la 81e minute du match entre Saint-Gall et Young Boys. Alors que les Bernois sont menés 4-0 et viennent de concéder une énorme occasion, leur gardien, David von Ballmoos, sprinte vers son défenseur Jaouen Hadjam et l'agrippe au col, tout en lui passant un savon.