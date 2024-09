Red Bull a une astuce pour rendre ses bolides plus rapides

«Malheureusement, lorsque nous en sommes arrivés à la phase de test, nous avons constaté que la peinture utilisée pour créer ces livrées sur mesure sur l’ensemble de la voiture ajoutait un poids imprévu et excessif à la carrosserie de la RB20 (la monoplace de Verstappen et Pérez). Comme vous pouvez l’imaginer, tout poids supplémentaire compromet les performances et l’équipe continue de donner la priorité à la compétitivité de cette voiture jusqu’à la fin de la saison 2024.»

Cela aurait encore dû être le cas à Singapour et Austin le 20 octobre. Mais voilà: entre-temps, l'écurie autrichienne s'est rendue compte que la peinture spéciale pour ce nouveau look pèse trop lourd. Ce qui ralentit les voitures. Pas du tout idéal, donc, pour performer dans une course automobile...

Alors Red Bull se doit de réagir. En attendant de pouvoir travailler à nouveau sur les éléments mécaniques, le constructeur autrichien tente par tous les moyens de rendre les bolides de ses deux pilotes – Verstappen, donc, et Sergio Pérez – plus rapides.

Si le Néerlandais – malgré cette période actuelle de disette – occupe toujours la première place du classement de la saison, ce n'est plus le cas de Red Bull dans le ranking des équipes: l'écurie aux deux taureaux vient de céder son trône à McLaren. Une première en deux ans et demi.

Cadieux était un modèle d'humanité

Décédé à l'âge de 77 ans, le Canadien naturalisé suisse n'a jamais créé la polémique sur la glace ou le banc. Il n'a jamais été méprisant envers les arbitres. C'était un grand monsieur.

Une carrière légendaire, le terme n'est pas exagéré, commence toujours par une erreur (c'est du moins ce que dit la légende jamais démentie). Nous sommes à l'été 1970 et le CP Berne attend Raymond Cadieux, l'attaquant de l'équipe olympique canadienne de 1964 et 1968. Mais c'est son frère Paul-André, de six ans son cadet, qui débarque dans la capitale, et parvient à se faire une place pour la saison.