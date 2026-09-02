Léa Fontaine s'est adjugée le Grand Slam de Lausanne, dimanche. image: Getty

Une Française moquée sur son physique après son titre à Lausanne

La Française Léa Fontaine a subi d'importantes moqueries sur son physique après sa victoire au Grand Slam de Lausanne, dimanche.

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La judoka française Léa Fontaine, victorieuse du Grand Slam de Lausanne dimanche dans la catégorie des +78 kg, a reçu dans la foulée une vague d'attaques visant son physique sur les réseaux sociaux, a-t-elle dénoncé mardi.

«Je respecte la critique sportive, les analyses techniques et le débat contradictoire. Ils font partie du sport de haut niveau», a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur son compte Instagram. «En revanche, les moqueries répétées, les attaques visant mon physique et les commentaires destinés à me rabaisser personnellement dépassent les limites d'un échange sportif normal.»

«Une athlète ne devrait pas avoir à accepter d'être humiliée ou réduite à son apparence pour avoir gagné une compétition», a-t-elle poursuivi.

Léa Fontaine, 25 ans, a remporté dimanche le Grand Slam de Lausanne en dominant en finale sa compatriote Romane Dicko. La vice-championne d'Europe en titre s'est offert son quatrième sacre en Grand Slam, battant la championne du monde 2022 et double médaillée olympique pour la première fois en cinq confrontations. Une victoire qui lui a permis de devenir n°1 mondiale de la catégorie des lourdes lundi.

La Réunionnaise a indiqué que les publications concernées feraient l'objet «d'un examen précis». «Avec mon conseil, je prendrai les mesures appropriées à l'égard des propos qui dépasseraient les limites de la critique sportive et du respect dû à toute personne», a-t-elle affirmé. Elle a par ailleurs reçu le soutien de plusieurs judokas de l'équipe de France, dont sa rivale Romane Dicko, et de la Fédération française.

(afp/roc)