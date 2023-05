L'agresseur de Niederreiter reçoit un torrent d'insultes

Joe Veleno est épinglé sur les réseaux sociaux pour le violent coup de patin qu'il a administré à Nino Niederreiter lors du Canada-Suisse de samedi.

Team watson

Le Canada-Suisse a laissé des traces dans les têtes nord-américaines et sur le mollet de Nino Niederreiter. L'attaquant helvétique de NHL a été méchamment agressé par Joe Veleno à la 29e minute du match.

Le Grison a été autant surpris par ce coup de pied que par l'absence de réaction des arbitres, qui n'ont pas daigné sanctionné le Canadien. «J’ai essayé de me retirer au dernier moment, expliquera Niederreiter après la partie, brillamment remporté par la Nati (3-2). Mais il a essayé de me casser la cheville. J’espère vraiment que la Fédération internationale va prendre des sanctions et ne laissera pas passer un tel geste.»

Le tribunal des réseaux sociaux s'est chargé de condamner Veleno avant les instances officielles. Sur Instagram, plusieurs messages haineux sont apparus sitôt après la rencontre.

«Mauvais, antipathique: c'est un vrai désastre pour la NHL d'avoir une personne aussi anti-sportive dans la Ligue»

«Tu es un clown»

«Vous êtes une honte pour le hockey »

Il y a eu tellement de messages insultants sur la dernière publication du joueur que le Montréalais de 23 ans a effacé et désactivé les commentaires.

Il n'a rien pu faire en revanche contre les articles au vitriol de la presse nord-américaine. TVA Sports a évoqué un «geste ordurier», tandis que les commentateurs de la chaîne TSN ont trouvé que c'était «bien plus qu'un sale geste. C'est absolument odieux. Il savait exactement ce qu'il était en train de faire.»

Dimanche midi, la Fédération internationale n’avait toujours pas suspendu le centre des Detroit Red Wings. L'attaquant de est donc toujours éligible pour la partie de lundi entre sa sélection et la Norvège.